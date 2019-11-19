邵仲衡何韻詩籲「救救理大」 鄭敬基做見證者 狂奔避催淚彈

【明報專訊】理工大學連日爆發激烈衝突，全城關注，昨日藝人何韻詩、王宗堯、導演張堅庭、理大舊生邵仲衡等發聲「救救理大」，黃秋生在Twitter轉發衝突的片段，留言：「Please help HK !」鄭敬基關心學生，昨日到理大附近支援時遇掟催淚彈而跟市民同走避。他接受《明報》訪問，表示只能做「見證者」，目睹學生的媽媽在現場哭訴要入理大見子女更感無能為力，他質疑救援受阻是否罪行？

昨日鄭敬基響應「和你Lunch」行動，表示約了朋友到尖沙嘴，他到理工附近時遇防暴警員掟催淚彈要狂奔，他在facebook留言：「好似乜都幫唔到手。感覺好失敗、好內疚、好無助。但我不會放棄在自己範疇內盡己力，這才不枉此生。生命影響生命。」鄭敬基接受《明報》訪問，表示已離開現場返家。他說：「第一次放催淚彈時，現場比較有經驗嗰啲人話畀我聽，呢個位唔安全，你快啲走啦，你又只得個口罩，『速龍』隨時會衝出嚟捉人，今朝都有人捉過。我就行咗未夠10秒，跟住就有人衝出嚟，喺後面掟催淚彈，跟住有成百幾二百人同時間走。𠵱家自己能夠做嘅嘢，只有體察一下、見證一下。」

望國際醫療組織介入救援

鄭敬基稱在現場目睹有女士在哭訴子女在理大，他說：「我剛巧在她後面，見到她好傷心嗌咗好耐，朋友及社工陪住她，睇吓附近有無朋友親人支援她。我都覺得她好勇敢，知道子女在入面的時候，我們可以做些什麼呢？只可做個見證者，講番畀人聽，希望多些國際組織可以介入，以人道立場進入去，香港連自己的醫護也不准進入，可不可以畀紅十字會、宣明會、Save The Children、無國界醫生等介入呢？這些我們香港人都聽過，就算戰亂地方都可以入去救人，會停火的，唔通香港有例外，這是否一個罪行呢？」

何韻詩：點解要承受咁嘅折磨

何韻詩在fb呼籲「救救理大」，她說：「睇住班細路咁奮力對抗、拼命想衝出圍城，結果幾次都折返，知道佢哋感到灰心，並且得悉裏面傷者無數，極心痛。佢哋真係細路嚟咋，點解要承受咁嘅折磨？見到噚晚咁嘅畫面，正常人都會擔心、震驚。」她又指拒哭訴的媽媽們入理大見子女者無人性。

邵仲衡：勿讓香港變殺戮戰場

邵仲衡是理工畢業生，他表示前晚徹夜難眠，跟老師與校友聯絡並加入聯署，呼籲：1. 警方停止在理工大學範圍及外圍使用武力。2. 警方允許所有理工大學內人員和平離開。3. 在理工大學內的師生校友、各界人士在安全情况下盡快撤離。他又留言：「政治問題，政治解決，懇請勿讓香港變殺戮戰場。天佑香港 天佑理工。」

昨日王宗堯上載照片，留言：「沒有輸的餘地了。一齊咬實牙根。一齊 #逆轉勝」。導演張堅庭為學生祈禱，寫道：「天上的父，請聆聽我們卑微的懇求，讓學生在你的膀臂下安全回家。」

高志森：舞台劇押後因局勢

謝君豪主演舞台劇《南海十三郎》，原定2020年4月於西九戲曲中心上演15場，有傳因台前幕後抵制導演高志森而辭演，此劇取消演出。 昨日高志森回應押後演出與近日香港局勢有關，考慮到票房與工作人員安全。他說藝術作品演出不應與政治混為一談，自己也沒興趣理會個別團員的政治立場，謝君豪也同意這決定。高志森透露會在廣東組班，排《南海十三郎》中國版。

娛樂組