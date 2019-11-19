容天佑睇得又打得 郭思愛上拍劇 丁子朗自覺無賣點甘願做「脫星」

【明報專訊】台慶劇《解決師》有視帝王浩信、視后唐詩詠坐鎮固然備受注目，雖然評語好壞參半，但劇中一股「青春風暴」卻為觀眾帶來驚喜和新鮮感，3名90後演員丁子朗、容天佑及郭思令人印象深刻，縱使3人際遇不同、經歷不同，但目標一致，就是為自己的演藝夢努力奮鬥。

22歲丁子朗參加2016年「香港先生」入行，雖然屈居亞軍，但同時奪得「最上鏡先生」及「現場最受歡迎香港先生」，之後獲無綫力捧。丁子朗擁陽光男孩形象，外表俊朗，笑起來有小酒窩，再加上一副結實的身材，被譽為無綫新一代「小鮮肉」。

丁子朗稱在《解決師》飾演的高喜俊是他入行以來最有深度的角色，因角色的性格較孤僻，是一個很不開心的人，與他完全不同，「我較喜歡跟人傾偈，所以揣摩角色時都有難度。初時看劇本不夠通透，演來效果欠佳，後來監製和編審跟我說，其實不用每場戲都咁sad，可以開心番少少」。

丁子朗被叫「高俊」超開心

首次參與台慶劇，丁子朗笑說：「辛苦幕後同事救了我，把我演得不好的剪掉。」面對視帝王浩信、視后唐詩詠，丁子朗稱壓力一定會有少少，但無論戲內戲外，兩人都是很好的老師，不會給壓力他們，「我很煩的，經常問王浩信點做，他很願意教，慢慢大家就好似變了師徒關係，到現在我仍叫他做O sir」。談到包括《解》劇在內，頻頻除衫騷肌？丁子朗笑言不介意當「脫星」，因自己沒什麼賣點，墨水又不夠，唯有靠外殼。

丁子朗坦言成為一個演員是他由細到大的夢想，很開心出街有人叫他「高俊」，「當刻感受到原來被人叫角色名的成就感，是多過別人叫我丁子朗」。當年隻身由加拿大來港追夢，他說父母都很支持，唯一擔心他掙不到錢，因當演員收入不穩，「所以很開心去年首次給家用他們，早前還請他們去法國旅行，算有少少成就跟父母分享」。

警惕自己不要行差踏錯

入行3年，丁子朗機會不斷，由節目主持、大騷司儀到參演劇集，他表示從未有過飄飄然的感覺，明白娛樂圈這行，今天有工作不代表明天有，更時常警惕自己不要行差踏錯。為提升演技，丁子朗之前分別跟鍾景輝和彭秀慧學戲，以及報讀一個舞台劇課程，希望可自我增值，「我知道自己差，但不要太差囉」。他表示視周柏豪為學習對象，欣賞對方做戲認真，和很有個人想法。影帝梁朝偉和劉青雲也是他的偶像，特別喜歡看偉仔的《花樣年華》。

容天佑要做全能演員

劇中另一小鮮肉容天佑予人另一種感覺，相比丁子朗的率性稚氣，他顯得較內斂。提起容天佑，大家最記得可能是林穎彤的前男友，其實24歲的他不止樣貌看得，還擁有一對電眼，而且非常打得，2011年參加《功夫新星》奪得第3名後簽約無綫，擁有跆拳道黑帶四段，是李小龍創立的截拳道第五代傳人。容天佑說：「我4歲學跆拳道，8歲學截拳道，因兒時身體不好，所以家人便帶我去學，沒想到現在用得着。15歲時我參加《功夫新星》，中學畢業後就去考藝員訓練班。原本是因怕讀書才去做演員，但現在是因為想做戲，而要去讀書。」雖然年僅24歲，但容天佑已有8年戲齡，不過多演不起眼的小人物角色。他坦言從來沒氣餒，也沒想過轉行，只擔心經濟問題，讀訓練班時曾做侍應掙錢，最差試過問人過戶60元，戶口才湊夠100元提出來。雖然路不易走，但他覺得這8年學了很多，演技是要累積和吸收的。他笑稱希望似丁子朗般快點上位，亦希望將來有機會演動作片，成為全能演員。

郭思喜歡單眼皮男生

《解決師》中與丁子朗演情侶的24歲郭思，本身是模特兒及KOL，做過「美女學徒」。郭思表示劇組是透過IG聯絡她來試鏡，雖然她有幕前經驗，但拍劇是第一次，還要越級跟視帝、視后對戲，她笑言沒給自己太大壓力，反而感到興奮，「心情當然緊張，但他們很好，很願意教我們」。郭思表示愛上了拍劇，稍後還會以歌手身分出歌，笑稱演員、歌手的收入都不及KOL，但她喜歡幕前工作，希望趁後生多嘗試。郭思劇中主動追求丁子朗，現實中她未試過向心儀對象主動出擊，只會默默喜歡對方。她說自己喜歡男生老實、善良和孝順；外形上，丁子朗和容天佑都不是她杯茶，因她喜歡單眼皮男生，覺得很可愛。

丁子朗服裝：Theory

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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