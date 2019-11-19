傳木村拓哉與造型師出雙入對 主演《摘星廚神》收視下跌

【明報專訊】日本「萬人迷」木村拓哉都算禍不單行，主演TBS電視台新劇《摘星廚神》前晚播出第5集，收視率由上集13.3%微跌至12.6%；另一方面，據最新一期《女性Seven》雜誌報道，木村與《摘》劇女造型師過從甚密，二人在巴黎拍攝期間，經常出雙入對，暗示木村有出軌嫌疑。

木村拓哉伙拍《華麗一族》鈴木京香、男團Kis-My-Ft2成員玉森裕太、《半澤直樹》及川光博、《最強名醫》澤村一樹等合演TBS電視台新劇《摘星廚神》，前晚播出第5集，講到木村與拍檔排除萬難，終於開設餐廳「Grand Masion」，卻遭名模富永愛飾演其前女友兼著名食評家揭穿他的舊瘡疤，報道一出即令餐廳生意大減。

拖累木村疑犯現形

木村只好率領眾人擺美食攤檔，藉此維持生計。與此同時，玉森裕太打算辭去酒店的高薪厚職，再當木村副手，其間爆出他有可能是3年前導致法國政要食物敏感的「疑犯」，原因是他用錯了食油。另一方面，澤村一樹為保餐廳，竟對外宣稱自己才是這宗轟動飲食界的醜聞「元兇」。

提起木村，據最新一期日本雜誌《女性Seven》報道，木村在新劇的造型，是由30多歲的A小姐負責。

有傳她並非行內著名的造型師，且資歷不深，直至最近才離開TBS旗下公司，成為自由工作者。報道指兩年前木村主演日劇《A Life～深愛的人》，首次與A小姐合作，對她大為賞識，今次新劇亦點名由她負責。

早前《摘星廚神》劇組飛往巴黎拍攝外景，女方亦有同行，並跟木村形影不離，除了負責木村打扮，又會陪伴木村到拍攝現場，關係非常親密。雜誌曾經暗示最近尊尼事務所某位已婚男星背妻「偷食」，似在暗示此人正是木村。對於有關傳聞，事務所暫未回應。

澤村一樹兒子出道

木村去年榮升「星爸」，16歲女兒木村光希出道做模特兒，隨即獲國際時尚雜誌和品牌關注，人氣急升。木村的新劇拍檔澤村一樹最近亦不遑多讓，19歲兒子野村大貴剛獲日本時尚雜誌《Men's Non-on》選為專屬模特兒。他從2300多名應徵者中脫穎而出，將以模特兒身分出道。

據報野村大貴身高187厘米，父子長得十分相似，又曾跟父親一起亮相綜藝節目。野村大貴對於獲得冠軍表示驚訝，承諾會做好模特兒工作，不會愧對獎項；他又謂父親從沒有推薦他入行，但稱只要他想做的事，都會支持。

文：蘇珮欣