無綫52周年台慶變錄播 取消祝酒切蛋糕儀式 汪明荃鄭裕玲望香港重拾快樂

男女藝人分組比賽唱出符合主題的歌詞，在眾女藝人當中吳若希（前）是唱家班，當然無難度。

【明報專訊】無綫慶祝52周年台慶，昨晚舉行一年一度大騷。無綫之前因應現時社會環境，將節目名以《珍惜香港 發放娛樂 TVB 52年》取代沿用多年的《萬千星輝賀台慶》。不過近日警民衝突升級，交通混亂，亦有網民發起「賀台㷫」活動，基於安全考慮，無綫取消直播，改播前晚總綵排的錄影片，令台慶騷罕有變為錄影節目，少了熱鬧氣氛。昨日藝員不用回電視城，做騷的錄影廠異常冷清，多層蛋糕獨留舞台，相當「孤單」。節目開場由汪明荃與鄭裕玲帶出節目主題，希望香港人尋回初心，互相包容及珍惜香港。

記者：陳釗、林祖傑

攝影：黃梓烜、孫華中

無綫今年2小時台慶騷昨晚8時30分播出，逾160名藝員參與演出，包括視帝陳豪、陳展鵬，視后胡定欣、唐詩詠、李佳芯等。原定安排傳媒採訪，但昨午突然向傳媒發短訊表示：「鑑於示威活動仍在多區發生，多處道路堵塞，將軍澳一帶交通燈亦被損毁。今（昨）晚交通情况難以預料，為顧及所有嘉賓安全，決定取消今（昨）日台慶現場嘉賓的安排，我們對此表示歉意。惟台慶節目將會如期進行及於今（昨）晚8時30分播出。」無綫決定取消直播，前晚已作準備，將總綵排錄影，於原定時段播出。

蛋糕「孤單」獨留舞台

記者昨日走訪電視城未見門外有人聚集，城內全無喜慶氣氛，錄影廠及化妝間冷清，52周年蛋糕則仍「獨自」留在舞台，甚為「孤單」，白板上貼了台慶流程表。近晚上8點半開騷時間，一廠內的燈光亮起，惟廠內人影都無個，上演一幕萬千「吉位」賀台慶。

全體藝人合唱《東方之珠》

錄影的台慶騷開場由兩大阿姐汪明荃（阿姐）與鄭裕玲揭開序幕，阿姐先說︰「過去52年，每年TVB台慶也為香港人帶來很多歡樂回憶。今年是香港經歷最徬徨及不快樂的日子，今年不止慶祝TVB，是有更大意義，希望畀所有市民唞唞氣，互相鼓勵。」鄭裕玲接着說︰「希望鼓勵之餘，也和大家尋回初心。這份初心是包容、尊重、愛和珍惜，珍惜共同建立的、珍惜一直擁有的，珍惜我們的成長地、珍惜我們最愛的香港。」汪明荃續說︰「TVB的初心是我們的天職和責任，面對幾許風雨，也會以我們的專心，上下一心，為每個香港人發放娛樂，分享快樂！」節目尾聲亦由她們發言，希望香港重拾快樂，珍惜這顆引以為傲的「東方之珠」，然後全體藝人唱出《東方之珠》。今年更沒有無綫主席陳國強及高層李寶安等出現祝酒及切蛋糕儀式。

張曦雯倒掛拗腰曬舞技

整晚節目以歌舞表演為主，陳山聰與譚嘉儀領唱人氣劇《金宵大廈》歌曲《今宵多珍重》，小生與花旦輪流唱歌環節則有點沉悶，陳豪扭擰勉強唱了兩句。黃智雯一身性感打扮，與黎諾懿大跳貼身舞，舞姿誘人！高海寧、王君馨、陳曉華及張曦雯也同樣曬舞技，當中以張曦雯最為吸引，她於半空中的巨型呼拉圈內做出倒掛、拗腰等高難度動作。陳曉華就表演空中瑜伽；高海寧聯同鄧卓殷、劉溫馨等小花跳絲帶舞。王君馨身穿貼身衫及熱褲曬長腿，在台上又趴地又趷Pat。

最後抽獎環節，邱晴奪得52萬獎金獎品，二獎是陳偉洪獲20萬獎金獎品，三獎得主是馬國明及林穎彤，各得10萬元獎金和獎品。

馮盈盈高海寧鬥性感

雖然節目變錄影，一眾女藝員都悉心打扮鬥性感。馮盈盈的真空大露背打扮搶眼又性感；蔡思貝則低胸上陣，高海寧穿露腰高衩裙，亦甚吸睛。視后李佳芯就打扮密實。汪明荃對於台慶變錄影節目，她說大家好專業及投入，效果很好。

朱晨麗開心突然有假期

高海寧對於總綵排變錄播，變相早一日正式演出，她認為問題不大，同事們都好投入去做，效果都靚。朱晨麗今年不用表演，她說：「本來個個以為是總綵排，怎料完了就說不用再返，大家都開心拍手掌，有突如其來的假期。」劉佩玥認為做藝人最重要做好本分和工作，不會因改成錄影而覺得無氣氛。

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