鳴芝聲劇團取消沙田大會堂演出 周杰倫下月香港演唱會宣布延期

【明報專訊】反修例風波持續逾5個月，近期警民衝突更趨激烈，全港交通大混亂。連月來有無數演唱會及商業活動取消或延期，昨日最新有周杰倫宣布下月於香港迪士尼樂園舉行的6場演唱會延期舉行，還有蓋鳴暉的鳴芝聲劇團亦宣布取消本月20日至24日於沙田大會堂的7場粵劇演出。往後即將舉行的演唱會有陳奕迅下月9日起的25場紅館跨年演唱會，以及劉德華明年2月的12場紅館演唱會，未知會否如期舉行？

主辦方兩周後公布退票安排

周杰倫原定於12月6日至8日及13日至15日於香港迪士尼樂園幻想道露天場地，舉行6場《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2019香港站》，主辦方昨宣布將延期舉行。延期通告表示：「鑑於目前社會環境有未能預測之交通情况下，在顧及觀眾安全作為最大考量的前提，主辦方與相關部門多番商議後，很遺憾地宣布6場演出將會延期演出。所有已購票人仕皆可保留門票或使用確認電郵以享有優先換領延期演唱會之門票權利。如欲選擇退票，請留意寶輝娛樂facebook專頁，將於兩周後公布關於票務/退票之詳細安排。」

蓋鳴暉的鳴芝聲劇團昨日亦於網上發出特別通告︰「有鑑於近月社會活動頻盈，考慮到觀眾及工作人員安全，以及各種無法預測交通情况，在平衡各方面意見後，鳴芝聲劇團遺憾地宣布取消沙田大會堂11月20日至24日（5日7場）全部演出。」之前受影響而取消的演唱會包括陳綺貞、王力宏、RubberBand、張敬軒、蔡一傑、張藝興、GOT7、金賢重等，往後即將舉行的演唱會還有陳奕迅與劉德華的紅館演唱會，未知會否能如期舉行？

陳奕迅25場紅館騷暫沒變動

陳奕迅闊別紅館舞台6年，將於下月9日至2020年1月7日，假紅館舉行25場《Fear and Dreams》跨年演唱會，距開騷日子約3星期。劉德華於明年2月15日至28日，舉行12場《My Love》演唱會。劉德華去年12月在紅館開騷期間因患上流感，結果取消7場個唱，並於明年2月補場，及後再宣布額外加開5場，合共舉行12場個唱。

娛樂組