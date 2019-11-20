「老公」河正宇爆經常請食飯飲酒 秀智豪氣變身「裴老闆」

【明報專訊】災難片《白頭山：火山浩劫》下月在韓國上映，《與神同行》河正宇、《寒流黑金》李秉憲、《初戀築跡101》秀智等主角昨日現身首爾出席發布會。41歲河正宇與25歲秀智在戲中扮演夫妻，前者稱讚秀智個性豪爽，經常請大家吃飯喝酒，所以為她起了豪氣的別名「裴老闆」（秀智本姓裴）。

文：蘇珮欣

《白頭山：火山浩劫》由河正宇、李秉憲及《屍殺列車》馬東石主演，講述朝鮮與中國交界的活火山爆發，朝鮮與韓國合力化解災難危機。預計下月在韓國開畫，香港則於聖誕節推出優先場，明年1月1日正式上映。

最近主演韓劇《亡途覓雪》的秀智，昨日以一襲黑色Deep V露背連身裙現身，造型既高貴又性感。秀智表示在戲中一個人面對災難，因為真的感到很孤獨與害怕，所以更容易投入角色。她說首次與多名影壇前輩合作，心情格外緊張。

李秉憲應付多國語言

據悉秀智與河正宇在戲中飾演年紀相差16歲的夫妻，但兩人對手戲甚少。河正宇早前在訪問中稱，與秀智完全沒有對手戲，昨日他重提此事，並說回家查看劇本後，發現電影開頭與結尾兩人是同場的，他還搞笑說，「真的太感恩了」。河正宇說，秀智跟其年齡不符，私下非常豪氣，經常請大家食飯喝酒，因此獲封「裴老闆」。秀智解釋，因為河正宇錯過了時機，沒機會請食飯，才由她當「老闆」。

在戲中飾演朝鮮大使館秘書長的李秉憲稱，一直期待與河正宇及馬東石合作，如今夢想成真。他透露在戲中要說多種語言，包括朝鮮方言、俄羅斯語及普通話，「拍攝前找語言老師錄好對白，我跟着念，所以也不是很難。」談到戲中的動作場面，李秉憲對發生地震後，要表現出古怪的行路動作，覺得十分新奇。

李英愛擔心虐兒鏡頭

另一邊廂，「大長今」李英愛主演的新片《復仇母親》（Bring Me Home），下周三（27日）在韓國開畫，預計12月13日在港上映。愛姐昨日現身新片首映禮，她表示看到劇本後，對於片中的虐兒鏡頭很苦惱，「我估計現實應該比戲中更殘忍，但想透過電影闡述事實與信息，所以才決定演出」。