袁富華演同志「升呢」爭金馬影帝 「只有不重要的演員，沒有不重要的角色」

【明報專訊】第56屆金馬獎頒獎典禮周六（23日）假台北國父紀念館舉行，舞台劇演員出身的袁富華（Ben），曾參與不少電影演出，去年憑《翠絲》演跨性別人士一角，獲金馬獎最佳男配角而廣為大眾認識。今年再下一城，憑《叔·叔》入圍金馬獎角逐最佳男主角，與同片飾演同志戀人的資深演員太保齊齊爭影帝，代表香港出戰的，還有《金都》朱栢康。

阿Ben直言完全沒想過攞完男配角後一年「升呢」提名男主角，令他有點措手不及，但開心能和太保雙雙入圍，大家的努力被肯定，是每個演員所希望的。雖然《叔·叔》之前在釜山國際影展首映贏盡口碑，但阿Ben未敢想會登上影帝寶座，只以平常心面對。

劇情合理 演出沒底線

《叔·叔》故事以兩名已婚中年大叔的黃昏同志情為題材，導演楊曜愷透露，很多男演員當知道要在片中拖手和接吻都say no，但阿Ben覺得沒問題，在《翠絲》扮跨性別人士，舞台上就更加不止一次演女人，雌雄同體都做過，只要劇情合情合理，不是賣弄什麼，基本上他是沒底線的。

阿Ben說﹕「《叔·叔》講的不單止是兩個上了年紀不敢出櫃的同性戀者，還牽涉一些年長同性戀者晚年在社區的生活，甚至婚姻責任等問題。在戲中，太保的家庭很完整，有太太和子女，要他出櫃跟我一起，就要背棄家庭，如果我是女性，他不喜歡現在的太太，愛上了我，可能未必那麼大爭議，電影最後留給觀眾自己去想答案，太保繼續對家庭負責任，還是和我一起？」

從沒懷疑太保的演技

阿Ben上次在《翠絲》演跨性別人士「打鈴哥」，大獲好評，今次演同性戀者，他說是很大挑戰，但演時沒壓力，只盡心盡力演好角色，「我的角色比內斂的太保外露，所以我加了些古靈精怪的東西去豐富個角色 」。

問阿Ben如何跟首次合作的太保製造「男男」的微妙感覺？阿Ben表示﹕「去到現場按情景去試，有次拍到kiss，導演叫太保『唔好咁狼死，要拍得好靚』。從錯誤中慢慢取得平衡點，後來攞到分寸，一個眼神已知道要點做。雖然太保在觀眾心目中是個喜劇演員，但我從來沒有懷疑過他的演技，他演內斂角色的經驗其實很豐富，從當年在侯孝賢執導的《悲情城市》中演出，到近年翁子光找他拍《踏血尋梅》和《明媚時光》，他都演得好好，叫人留下深刻印象。 」

談到最難處理的戲分，他指很多場戲都難處理，例如第一次在公園見到太保，想交朋友但又要有距離，每一次都要拿捏得好準確；他和兒子、新抱、孫兒的相處，又不可以過火等。

佛系演員有提名已感恩

《叔·叔》早前在釜山國際影展首映反應甚佳，阿Ben認為打了一支強心針，是對他演技的肯定：「很開心、很欣慰，事前沒想過會行到這一步，我一向好佛系，盡力做好演員的工作就算。」但他不敢評估爭影帝勝算：「有提名已很感恩，我沒看其他對手的電影，不過朱栢康是我喜歡的演員，相交多年，所以不敢講。」阿Ben在圈中打滾多年，終於攀到一線，不過他堅持「袁富華理念」：「一齣舞台劇和一部電影，每個角色都是重要的，老生常談，只有不重要的演員，沒有不重要的角色，只要覺得適合我的角色，做主角、配角沒所謂，不會因為別人覺得我攀了上一線，就不做『嗰啲角色』。」

記者：柯美

攝影：黃梓烜

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com