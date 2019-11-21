疑催淚彈影響 黃澤鋒心痛妻女出紅疹 陳展鵬返家全身消毒

【明報專訊】陳展鵬與太太單文柔、黃澤鋒昨午出席髮型屋開幕活動；談到無綫台慶因安全考慮改為錄播，陳展鵬說前一晚錄影完才知道有此安排，身為藝人的確不似直播開心。同場黃澤鋒的妻女疑因住所附近曾放催淚彈，皮膚敏感出現紅疹，問陳展鵬會否盡量少帶7個月大女兒出街？他說住所附近情况還好，但開工地方大塵及污糟，他返家會全身消毒似入ICU。黃澤鋒指妻女敏感情况好轉，但他曾心痛又肉赤。

陳展鵬與單文柔表示，女兒現在開始學爬行，經常周身郁，又表情多多，古靈精怪，相當得意。談到警民衝突持續，警方曾在多區施放催淚彈，二人會否減少外出？展鵬說：「反而最近多了出去，因天氣沒那麼熱，不過我外出或放工返家必會消毒，因拍戲地方有森林或貨倉，不太乾淨，回家好像入了ICU，要全身消毒，太太會噴一些東西，跟住我就冲涼換衫才可以接觸B女。」

台慶改錄播 有點不開心

對於今年無綫台慶變成錄播節目，展鵬說錄完後才知有此安排，身為藝員確實有點不開心，因為是52年來首次有此情况，但認為公司可能有需要才會如此安排，務求令大家出入順利。

家住屯門區的黃澤鋒，警方曾向民居附近施放催淚彈所影響，令太太和4個月大的女兒黃熙恩「小黃妃」疑因此身體出現皮膚敏感長出紅疹，他日前忍不住在網上吐苦水。他透露妻女的紅疹開始逐漸消退，但仍有餵哺母乳，還用人奶混和水為女兒冲涼，疑因母乳有抗體令身上紅疹減少。

勸太太少出街盡量留家

他說：「當回家便第一時間冲涼，衣服分開用冷水洗，又會消毒後才敢抱女兒。最慘不知催淚彈的成分，小朋友年紀太小，未能服藥或塗藥膏醫治。知她因出疹感痕癢、人又熱、加上出牙仔常流口水，令她比平時忟憎，又不懂用說話表達，做爸爸當然好心痛又肉赤！」

教游泳的澤鋒笑稱常接觸氯氣和冲涼當消毒，可是最近也受影響致晚上咳嗽不止，他考慮搬離原區，可是不知哪個地方安全，唯有勸太太少出街跟女兒盡量留家，並按指示外出回家後兩小時後才餵母乳。身為家長最擔心小朋友健康，他促請政府公布催淚彈成分，讓醫生及家長知道如何處理。

記者：林蘊兒