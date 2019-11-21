舊愛黃心穎傳不獲提名獎項 馬國明喜歡看《牛下女高音》

【明報專訊】馬國明昨日於電視城拍攝新劇《使徒行者3》，被問到有傳今年《萬千星輝頒獎典禮》會改期至明年1月？他表示不清楚，他今年只得《白色強人》。可有信心奪視帝？他表示隨緣，希望將台慶抽獎的幸運帶到頒獎禮：「有就有，沒有便繼續努力，很多因素配合的。」亦有報道指跟他傳分手的黃心穎參演的《牛下女高音》雖然反應好，但不會獲提名獎項。馬國明對此說不清楚，視乎公司安排，他說連提名表也沒見過，但承認有看過《牛》劇：「我幾喜歡這類劇，因有很多舊歌聽，又有一班好演技的前輩，整套劇很有香港情懷。」

馬國明在台慶抽得3獎，獲10萬元的獎金獎品，說已很開心，是他入行廿年來首次在台慶中獎，可謂零的突破，雖然未知獎金和獎品各佔多少，但預了請同事吃飯。

「叫我跳舞即是叫我出醜」

今年台慶改為錄播，馬國明覺得沒什麽所謂，藝人都是這樣去做，直播的現場氣氛會較好，但知道公司是基於安全考慮才有這決定，只能盡力配合。馬國明又說忙於拍《使3》，故今年台慶未有參與演出：「大家都知我很蠢，排舞要比人花多一倍時間去練習，同埋叫我跳舞即是叫我出醜，又甩beat。不過黎諾懿同黃智雯的舞蹈表演真的令我眼前一亮，知道他們排練時間也不多。」

記者：陳釗