感恩病癒食得睡得 韓馬利慢活享受每一天

【明報專訊】韓馬利（Mary姐）今年8月因腦膜炎入院半個月，出院後一直在家中休養，由丈夫杜燕歌悉心照顧。大病初癒的Mary姐昨日首次現身，與同是iDance董事的蘇志威出席舞蹈演藝學院簽約發布會。精神奕奕的Mary姐多謝大家關心，透露病情一度很危險，醫生說她當時一隻腳已踏進鬼門關。

昏迷個多星期

說到病發經過，Mary姐表示發燒兩日未退，以為小事，吃些成藥便可，但老公杜燕歌硬要帶她看醫生，檢查完醫生即時要她入院，此時她已開始「斷片」，模模糊糊，之後昏迷個多星期。她說：「不是好高燒，不知反應會那麼大，不省人事個多星期，朋友說我醒得番已走運，有人患腦膜炎昏迷3個月，亦有人手腳一年也不能郁動，所以大家別看輕發燒。」

病後抑鬱反應慢

Mary姐稱老公今次嚇餐死，結婚30年未見過對方那麼緊張和細心，幸好她一向有運動，抵抗力較強，康復得快，「吃了3星期消炎藥，整個人散晒、無力又冒汗，後期更有抑鬱，現在要吃半年血清素，避免翻發，我另外吃中藥調理身體」。她又稱現在腦筋較遲緩。

多關心長期病患者

她感嘆說：「現在吃得、睡得已好好，病的時候食不下嚥，又不能入睡，好辛苦、好無奈，朋友都叫我不要想些不開心的事，但情緒低落我都唔想。經過今次患病，我知道剩下的生命應怎樣度過。以前我工作很忙，現在要慢活，享受每一天，能起牀睜開眼睛不是必然的，仍有呼吸、吃到東西已經好感恩。未來我會多關心長期病患者，因為我明白病患者的無助和無奈，所以會去安慰他們，與他們同行。」

蘇志威被問到會否親自教舞？他說：「我經常飛來飛去，很難開班授徒，上星期草蜢才去完馬來西亞開演唱會，下星期又要去美國。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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