扮相撲手似著尿布 森美爆丁子朗步履太大走光

【明報專訊】森美、麥美恩、吳若希及丁子朗昨日以50年代懷舊造型出席新一輯《森美旅行團》記者會。森美透露節目中與丁子朗會以相撲手打扮示人，更爆後者出場時因跨步太大，不慎失守走光。森美受訪時笑說：「女士或小朋友的相撲帶裏面可穿條短褲，當我說不用時，見到丁子朗面有難色。」丁子朗笑言森美都不穿，沒理由他穿，只擔心整潔問題，唯有前一晚把體毛清潔好，「因為事前完全無預計到，所以只能用自己把眉刀剃」。森美笑稱兩人穿相撲裝互望時有點尷尬，他們沒有相撲手大隻，穿起似尿布。出場前他們互相檢查防走光，感覺很像檢查車底，奈何丁子朗步履太大，重要部位都露了出來。丁子朗笑謂是尊重相撲文化，但人生首次被男人叫他收番重要部位。

森美與丁子朗還再度玉帛相見浸溫泉，森美笑丁子朗經歷一年都無長大過，也沒想對方談到情史很怕醜，為不被他迫供，懶理全裸也起身走。麥美恩稱吳若希在節目中犧牲偶像包袱，與她齊以騎呢臉堅尼示人。工作人員為吳若希找來粵劇面譜和青花瓷的臉堅尼，吳若希坦言穿上後不敢走出去，真心覺得肉酸。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

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