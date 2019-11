Gaga入圍格林美興奮尖叫

next

【明報專訊】美國樂壇年度盛事、第62屆格林美頒獎禮將於明年1月舉行,提名名單原定昨日公布,然而官方網站卻把部分歌手的入圍數目,前日提早曝光,例如「新人王」Billie Eilish、樂壇天后Ariana Grande及Taylor Swift,分別獲得6、5及3項提名。事後主辦單位否認出錯,解釋是網站進行數據測試,並不存在名單外泄問題。

事實勝於雄辯,昨日格林美正式公布提名名單,結果跟前日外泄的數字如出一轍,謊言不攻自破。今屆焦點可算是「新兵勝老將」,今年爆紅的樂壇新人Billie Eilish及Lil Nas X同獲6項提名,前者憑一曲《Bad Guy》成為「首位21世紀出世的Billboard冠軍歌手」;後者則憑成名作《Old Town Road》蟬聯Billboard流行榜冠軍達19個星期,打破樂壇天后瑪麗嘉兒(Mariah Carey)保持23年不敗的紀錄。

今年推出第3張專輯的饒舌女歌手Lizzo更厲害,獲得今屆最多8項提名,包括年度最佳專輯、年度最佳歌曲及年度最佳錄音等3個主要大獎;值得一提的是,百變天后Lady Gaga去年已憑《星夢情深》電影主題曲《Shallow》贏得最佳合唱等3項格林美獎,今屆再憑插曲《Always Remember Us This Way》及《I'll Never Love Again》角逐年度歌曲等3個獎項,難怪她得悉入圍後,興奮得一邊拍片一邊尖叫。

近年成功進軍美國市場的韓國男團防彈少年團(BTS)及女團BlackPink,今屆空手而回,有粉絲質疑入圍名單不公平;Taylor Swift雖獲3項提名,新碟《Lover》卻無緣角逐年度最佳專輯及錄音大獎,同樣令歌迷不滿。