【開箱】回報率最高超級英雄片 《小丑》票房78億籌拍續集

【明報專訊】改編自DC超級英雄漫畫的電影《Joker小丑》，自10月初開畫至今，全球累積票房突破10億美元（約78億港元）大關，不單成為美國史上最賣座的R級片（即17歲以下觀衆必須由成年人陪同入場），若以製作費只需6000萬美元（約4.68億港元）計算，此片回報率之高，肯定超越一眾DC甚至Marvel超級英雄片。

傳華納主席允添食

事實上，目前最賣座的DC超級英雄片是《水行俠》，去年開畫累收11.48億美元（約89.5億港元），《Joker小丑》能否取而代之？暫時仍是未知數，但可以肯定的是，有傳《水行俠》製作費高達2億美元（約15.6億港元），回報率跟《Joker小丑》難以相提並論。

據美國綜藝網站The Hollywood Reporter報道，《Joker小丑》開畫首周，導演托德菲臘斯（Todd Phillips）得悉票房報捷，隨即約見華納電影公司主席Toby Emmerich，提出開拍續集的要求，有傳對方以「維護DC版權利益」為由而拒絕，其後票房與口碑愈來愈旺，高層終於改變立場，答允添食。

不過，另一電影網站Deadline的報道卻剛好相反，宣稱引述知情人士透露，導演從沒建議開拍《Joker小丑》續集，更遑論華納高層首肯，令到事件變成「羅生門」。

導演分紅7.8億元

更重要的是，如果《Joker小丑》開拍續集，能否原班人馬上陣，頓成疑問。事緣戲中主角華堅馮力士（Joaquin Phoenix）一直抗拒演出續集電影，而他的經理人公司亦未有回應事件。

無論傳聞孰真孰假，《Joker小丑》為電影公司及台前幕後帶來豐厚回報，已是不爭事實。據報華納跟其他投資者將可平分5億美元（約39億港元）純利，而導演托德菲臘斯亦獲分紅近億美元（約7.8億港元），華堅馮力士更被視為今屆奧斯卡影帝的大熱之選。

《醉爆伴郎團》拍三部曲

值得一提的是，托德菲臘斯與華納關係一向甚佳，他的代表作《醉爆伴郎團》10年前由華納發行，當年製作費不過3500萬美元（約2.73億港元），結果全球賣座，累積票房高達4.67億美元（約36.4億港元），回報率跟《Joker小丑》一樣超越10倍。最後《醉爆伴郎團》拍成三部曲，且看《Joker小丑》會否有樣學樣？