何國鉦承諾為陳煒打造靚婚紗

【明報專訊】本地著名時裝設計師何國鉦（Dorian）與陳煒（煒哥）認識多年，感情要好，關係如同兄妹；一如往年，Dorian會負責約朋友為11月21號生日的煒哥慶祝，煒哥的醫生男友陳國強早已融入她的朋友圈，當然是座上客。身為「阿哥」的Dorian好接受陳醫生，更贊成二人早日拉埋天窗，「阿妹話如果真的和陳醫生結婚，會第一時間通知，我隨時準備好設計和做一件靚婚紗送給她」。

陳醫生含情脈脈望煒哥

煒哥去年經媒人黃智賢介紹認識陳醫生，雖然「雙陳」拍拖未到一年，但陳醫生都會盡量抽空陪煒哥出席朋友聚會。Dorian昨日在社交平台上載為煒哥慶祝46歲生日的飯局照，同場還有朱晨麗。Dorian說：「早在一個多月前已約她食飯，原定11號搞派對慶祝，可是因事臨時取消。19號她臨急通知我不用回無綫，於是即晚約幾個朋友打邊爐慶祝。陳生是『跟得男友』當然一齊來，他在我們面前說話不多，但為人好細心，常含情脈脈望實煒哥。」Dorian眼中陳醫生人緣不錯、性格較慢熱，與性格內向的煒哥好夾。至於有否向二人催婚？他認為兩個人一起開心最緊要，婚事讓他們自行決定，「煒哥現在是事業搏殺期，未打算閃婚，會給他們空間，不想有壓力」。

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