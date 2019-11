【明報專訊】36歲鄧麗欣(Stephy)與30歲台灣藝人邱勝翊(王子)去年6月爆出姊弟戀,他們亦大方認愛,一直愛得甜蜜,間中在社交網放閃,又曾拍拖出席時裝活動。Stephy曾說不抗拒與王子情侶檔搵錢,近日他們便一齊為護膚品牌拍廣告,寓工作於拍拖。

Stephy與王子昨日分別在Instagram上載廣告片,以聖誕為主題,鄧麗欣穿著露肩裝,王子則穿白色西裝化身白馬王子。王子邀請Stephy跳舞,兩人深情對望又冧笑,沉醉在二人世界中。

王子留言道︰「Thanks for having us. Light up your Christmas.」Stephy則留言:「Light up your heart.May your heart be your guiding key.」有網民留言:「Sweet到幾多人糖尿病!」又有網民趁機向兩人催婚。

