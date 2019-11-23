選定戰衣再爭金馬影后 李心潔拍出浴戲向老公備案

日本導演是枝裕和擔任金馬頒獎嘉賓，稱影展不是揮着所屬的旗幟來，而是帶着自己的作品來。

【明報專訊】有「鬼后」之稱的李心潔，2002年憑《見鬼》首次在金馬獎封后，今晚舉行的第56屆金馬獎，她以《夕霧花園》再爭奪影后殊榮，對手有《返校》王淨、《陽光普照》柯淑勤、《那個我最親愛的陌生人》呂雪鳳及《熱帶雨》楊雁雁。李心潔前日出席金馬影展閉幕片記者會，她透露已選好戰衣行紅地氈，「我不會穿很少，但也不可能穿很多嘛」。今次老公彭順未有愛相隨，她指之前拍《夕霧花園》有場出浴裸戲，事前有跟彭順備案。

李心潔與林書宇導演出席記者會接受訪問。李心潔談到片中一場出浴裸戲，她事前有備案、告知老公彭順，「他也是導演，都能理解，他說最多就是不看，不然就是看馬來西亞剪過只剩下接吻的版本」。

讚老公彭順溫柔廚藝出色

李心潔透露當初聽到該片男主角是日本演員阿部寬時，就決定演出，還被故事男主角「中村有朋」的溫柔、穩重的個性吸引。問彭順是否一樣溫柔？她形容是很像，看起來是個大男人，但也有溫柔的部分。像她2016年誕雙胞胎兒子，當時比預產期提早了兩星期住院，彭順在醫院睡在沙發上陪伴，又煮東西給她吃。彭順2014年曾爆婚外情，之後夫妻發聲明表示會一起面對，2015年底李心潔宣布懷孕，2016年雙胞胎兒子出世。李心潔讚老公擅長煮港式料理及茶餐廳的菜，像五香肉丁泡麵、雞蛋三明治等，口味跟餐廳很像！

今晚爭影后，李心潔已選好戰衣，她笑說：「我很怕冷，台灣怎麼突然變這麼冷！我不會穿很少，但也不可能穿很多嘛！」

繼女欣欣怕醜拒行紅地氈

她稱彭順及雙胞胎兒子都不會來，而彭順女兒欣欣則已隨她到台灣，她有邀請欣欣一起行紅氈，但欣欣怕醜拒絕，不過她說：「到時候她會坐我旁邊，兒子在遠方發能量就好了。」

是枝裕和談金馬政治風波

今屆金馬獎捲入政治風波，內地暫停大陸影片和人員參加今年金馬影展，不少港產片亦因為和內地合拍等原因，未有報名。日本著名導演是枝裕和擔任金馬頒獎嘉賓及大師課講師，對於今年金馬獎的政治風波，他說：「我覺得世界上很多對立，日韓中間也有很多問題，電影人要以作品保持交流，像釜山影展我還是參加了，政治做不到的事情，電影做到了。」他喜歡台灣，讚台灣有很多優秀電影人，「當然我父親在這邊出生也是原因之一，我常說來影展不是揮着所屬的旗幟來，而是帶着自己的作品來」。

圖文：自由時報、中國時報