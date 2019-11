【明報專訊】吳婉芳二子胡智同(Lynus)是城中高富帥的星二代,他熱愛健身,爆肌身材是健美先生級別,媽咪也支持兒子操肌,專程到英國為他參加健美比賽打氣。早前Lynus不小心整傷右手,肩關節脫臼要做手術,醫生囑咐未來兩個月不能操練上半身。Lynus出院後繼續到健身中心,不能做上身訓練,就轉做「弓步行」訓練雙腳。他在社交網透露傷勢,當中一句提到「Nothing will stop me from achieving my end goal(沒有什麼能阻止我實現最終目標)」,鬥志極強。

