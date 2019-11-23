突襲東京動漫展 「雷神」基斯玩雙錘

【明報專訊】源自美國聖地牙哥國際動漫展的東京Comic Con，自2016年首度在日本舉辦且大受歡迎後，今年第4度於東京千葉幕張國際展館舉行。一連3日的動漫展昨日開幕，「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）現身開幕禮，他拿着兩支錘為活動揭幕，大受粉絲歡迎。

東京動漫展昨日在千葉幕張舉行，邀請多名荷李活明星亮相開幕禮，場面星光熠熠，包括Marvel超級英雄「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）、DC超級英雄「沙贊」碩克查利維（Zachary Levi）、《哈利波特》系列「榮恩」路柏格連（Rupert Grint）、《Marvel隊長》祖狄羅（Jude Law）、《吸血新世代》伊恩森瑪荷達（Ian Somerhalder）、《星戰》男星丹尼爾盧根（Daniel Logan），以及有份參演《雷神奇俠3：諸神黃昏》的日本影帝淺野忠信等等。

丹尼爾盧根苦練日文答謝粉絲

最先出場的丹尼爾盧根跟觀眾打招呼，他還苦練日文感謝影迷支持。路柏格連表示來到動漫節，心情十分興奮，希望多跟日本觀眾見面，據悉他明日會再度現身展覽，出席《哈利波特》的模仿大賽。伊恩森瑪荷達感謝大會邀請他到日本，說一直以來收到很多日本粉絲的愛，所以覺得要親自來感謝大家。

碩克查利維自言第2次到訪日本，大賣口乖稱，日本是世界上他最喜歡的國家。相隔15年再次到訪日本的祖狄羅說，首次參與東京動漫展，心情非常興奮。壓軸登場的是「雷神」基斯漢斯禾夫，甫出場惹來台下粉絲尖叫聲歡迎。他風騷表示每次到訪日本均獲粉絲熱烈歡迎，令他十分喜歡日本。接着一眾嘉賓進行日本傳統的扑酒桶開幕儀式，當中基斯漢斯禾夫最與別不同，一手拿着木槌，一手拿着「雷神錘」，再次引來全場粉絲尖叫。

荷李活明星跟粉絲會面

據悉，為期3日的東京動漫展，除了有多個攤位出售人氣動漫精品外，每日均有荷李活明星流輪登場跟粉絲會面。明年上映的荷李活片《猛禽暴隊：解瘋小丑女》，明日也會在展覽上大搞模仿大賽造勢。

文：蘇珮欣