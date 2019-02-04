羅拔柏迪臣新片5項ISA提名領先

【明報專訊】美國獨立精神電影獎（Independent Spirit Awards，ISA）將於明年2月8日舉行頒獎禮，前日公布入圍名單，《吸血新世紀》羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的黑白片《The Lighthouse》，以及《中坑同學會》阿當辛迪拿（Adam Sandler）主演的犯罪片《Uncut Gems》，各獲5項提名領先，兩人更會爭做影帝。

獨立精神電影獎是為低成本的獨立電影而設，通常頒獎禮在奧斯卡前一天舉行。今年除了《The Lighthouse》及《Uncut Gems》外，《變形金剛》沙拉保夫（Shia LaBeouf）親自編劇及主演的半自傳新片《寶貝童年》，與同片的童星諾亞祖比（Noah Jupe）一起角逐最佳男配角。《艷舞大盜》JLo則入圍最佳女配角，跟《別告訴她》趙淑珍角逐獎項。

至於在《Judy》扮演已故女星茱地嘉蘭（Judy Garland）的雲妮絲維嘉（Renee Zellweger），則會跟《Her Smell》伊莉莎伯摩斯（Elisabeth Moss）爭奪影后殊榮。