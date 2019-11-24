發文愛老婆 網民窒生B多大筆身家 何猷君爆粗反駁：錢早就分完

何猷君（左）感謝太太奚夢瑤為他誕下兒子何廣燊，昨日在微博發文表愛意，想不到被一些網民攻擊，指他有了BB可分一大筆。（資料圖片）

【明報專訊】賭王何鴻燊與四太梁安琪的24歲兒子何猷君上月宣布做爸爸，太太奚夢瑤為他誕下兒子何廣燊，亦是賭王的長孫。猷君開心在爸爸明天98歲生日前，實現爸爸抱孫仔的心願。猷君感謝奚夢瑤為她生BB，昨日凌晨高調在微博向她表愛意，猷君發文說：「我愛小明，我愛我老婆！」他又稱自己借喝了酒，對給予奚夢瑤難聽的評論發聲。隨即引起大批網民回應，有網民揶揄猷君潛台詞是多謝老婆讓四房分大筆錢。猷君爆粗反駁說：「錢早就分完了！」還指自己不論生不生兒子，錢還是夠花。

何猷君一向對太太奚夢瑤愛護有加，由拍拖到結婚都非常甜蜜，上月兩人更榮升父母，猷君更開心圓爸爸賭王的心願。不過猷君心疼奚夢瑤為社交網的難聽評論不開心，他昨日凌晨在微博發文向老婆講愛她，又說自己喝醉了。

何猷君留言：「大家好！我愛小明，我愛我老婆！一年多了沒經常發微博，看到難聽的評論不開心，看到說她不好的也不開心！一直想經常幫她發話說回去，可是她一直不讓我，說沒必要。所以！反正！無名之輩，我是誰！喝醉了，也無所謂！明天她肯定要說我了！哈哈哈哈哈哈哈哈哈，快樂！」

​​​​「有否生兒子 錢還是夠花」

何猷君這段留言卻被部分網民攻擊，有網民說：「潛台詞：謝謝老婆又能讓我們四房分了一大筆。」猷君不忿被黑，深夜爆粗平反。他說︰「錢早就分完了，去看看新聞吧。生了個兒子，我好開心，看到我父親的笑容，我一輩子都驕傲，一輩子都開心。我也有一個人可以一起打網球，一件我跟我爸沒能完成一輩子的遺憾。生了兒子，沒生兒子，我錢還是夠花的。」

難忘醫院走廊與父打網球

猷君回想爸爸第一次跟他「打網球」，是爸爸病倒後第一次醒來，表示想在有生之年跟他打一次網球。不過當時爸爸的手完全舉不起，猷君便去網球店，買了小孩用最輕的網球拍，然後在醫院走廊，爸爸坐在櫈上，右手拿着球拍跟他打了人生第一個回合網球。

24歲不任性何時任性

另一名網民說懷疑猷君與奚夢瑤不是真愛。猷君反駁：「我愛她不需要你認可？」亦有很多網民讚猷君敢言，有說：「喝多了偶爾可以任性一下的！愛情加油！」猷君回覆說：「就是要任性！我才24歲！不現在任性什麼時候任性！」

超蓮探賭王 否認只顧拍拖

三房女兒何超蓮昨午現身養和醫院，未回應如何為爸爸賭王慶祝生日？提到她最近密密約會男友竇驍，兩人早前去完馬爾代夫旅行，又被發現到長洲大牌檔食飯。超蓮否認只顧拍拖。至於單身多年的家姐何超雲傳有拖拍？超蓮繼續封口，說了句拜拜便上車離開。

記者：黃梓烜