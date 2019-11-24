《波希米亞狂想曲》監製與遺產管理人達成協議 米高積遜傳記片開拍

【明報專訊】近年陸續有知名歌手的傳記電影上映，《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》監製格林京（Graham King）透露，跟已故流行曲天王米高積遜（Michael Jackson）的遺產管理人就米高的生平及歌曲版權達成協議，將會把他的傳記搬上大銀幕，而且已邀請《帝國驕雄》尊盧根（John Logan）撰寫劇本，但格林京拒絕透露片中會否描述米高涉嫌戀童的醜聞。

據電影網站Deadline報道，米高積遜的傳記片暫時仍未有電影公司及發行商參與，但監製格林京已邀請曾撰寫過《帝國驕雄》及《娛樂大亨》的著名編劇尊盧根執筆；報道中還稱劇本不會是「乾凈」版本，意指不會迴避米高的戀童醜聞。不過據娛樂新聞網站Variety報道，格林京承認新片正在撰寫劇本階段，但拒絕回應當中到底會否包含米高戀童醜聞的部分。

控HBO違反協議索償1億美元

有關米高積遜猥褻醜聞的紀錄片《Leaving Neverland》今年初在辛丹斯電影節首映後，安排在有線頻道HBO播出，並贏得艾美獎最佳紀錄片殊榮。但米高積遜的遺產管理人入稟控告HBO，指他們播放有關米高積遜猥褻醜聞的紀錄片，違反雙方曾達成的不誹謗協議，並索償1億美元（約7.8億港元）。片中兩名現年30多歲的男性宣稱，米高積遜當年與他們交友，之後性侵他們，兩人當時年僅7歲及10歲。據管理米高積遜遺產的律師Howard Weitzman宣稱，HBO違反1992年播出米高積遜《Dangerous》世界巡迴演唱會的合約，HBO同意不會在當時與未來誹謗米高。

雖然米高積遜牽涉戀童醜聞掀起很多爭議，但近年陸續有歌星的傳記片搬上大銀幕，尤其《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》去年上映時全球票房收超過9億美元，並為扮演Queen樂隊已故主音Freddie Mercury的雷米馬力（Rami Malek）帶來奧斯卡影帝獎項。另外，有關英國殿堂級男歌手艾頓莊（Elton John）的傳記片《搖滾太空人》（Rocketman），亦於今年上映，票房遠不及《波》片，但全球也收近2億美元。其實米高積遜傳記片開拍之前，有關他的音樂劇將於明年在百老匯上演，並由《Hamilton》男星Ephraim Sykes主演。