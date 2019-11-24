東京動漫展基斯教扮「雷神」

【明報專訊】《雷神奇俠》系列的「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth），繼前日現身千葉幕張國際展館舉行的東京動漫展開幕禮後，昨日再度登場大談演「雷神」的感受。基斯稱「雷神」是其演藝生涯最大的角色，感覺坐上了最好的交通工具，通過多次的演繹令角色進化。

「變形俠醫」帶家人同行

基斯被問到扮演「雷神」的秘訣時說：「首先，將鐵錘舉起，用力向天一揮，要充滿熱情與力量，要有強硬的姿勢。」說罷他即拿起鐵錘示範，全場粉絲歡呼。談到預計2021年上映的《雷神奇俠4》，基斯稱尚未看到劇本，非常期待，又爆料稱電影明年中開拍。

另外，《吸血新世代》伊恩森瑪荷達（Ian Somerhalder）昨日也再度亮相東京動漫展，並宣傳下月5日在串流平台Netflix上架的新劇《吸血鬼戰爭》（V Wars）。他在劇中扮演博士，拯救感染病毒變成吸血鬼的人類。該劇未開播已落實拍第2季，並宣布會有兩名日本藝人加盟演出。

「變形俠醫」馬克路法奴（Mark Ruffalo）昨日壓軸登場，他笑言早就想到訪東京，但聽聞大家討厭綠色怪物才遲遲未到。本月22日52歲生日的馬克透露，這次與家人一同行，順道遊覽東京，之後會轉到京都繼續旅程。