【開箱】尹施允新劇《變態日記》抄福爾摩斯名句

【明報專訊】韓國有線頻道tvN，上周三（20日）首播新劇《變態日記》（Psychopath Diary），由《我身後的陶斯》鄭仁仙及《麵包王金卓求》尹施允主演，串流平台Viu、Netflix及MytvSuper可能見卡士薄弱，所以未有購入，被放置到tvN亞洲頻道（Now TV 155）播出。

收視不佳但網民大讚

《變態日記》由《百日的郎君》李忠載執導，《吹笛子的男人》劉勇在編劇。講述一個平凡男人意外目擊心理變態殺人犯犯案過程，及後意外失憶，看到手上殺人犯所寫的日記後，以為自己就是戀態殺人犯的故事。

《變態日記》上周首播，在韓國收視低開1.76%，第2集再跌至1.46%。以劇集的卡士來看，錄得此低收視，相當合理，加上同時段撞正SBS電視台高收視人氣劇《山茶花開時》，所以《變態日記》無收視、無話題實屬正常。然而不少網民大讚劇情與節奏不俗 ，值得一看。

劇集甫開場，男主角尹施允被警方以連環殺人犯之名拘捕，現場有大批傳媒包圍，追問他會不會以精神病患者作為抗辯理據時，尹施允脫下口罩，配上陰森的表情回答說：「我不是瘋子，我只是一名心理變態的殺人犯而己。」據悉此對白與英國BBC劇集《新福爾摩斯》主角班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）的經典台詞「我不是心理變態，我是高度反社會人格障礙（sociopath）」類同；編劇懂得利用名句來做開場白，效果不錯。

失憶的「變態殺人犯」

之後鏡頭一轉，單身、平凡的尹施允，閒時喜歡看犯罪、懸疑電影，特別是經典韓片《殺人回憶》。尹施允在職場上飽受欺凌，不但遭上司欺壓，就連同事也經常吩咐他做事，甚至理直氣壯地將「黑鑊」卸給他。他的家人忙着過自己的生活，對他漠不關心。尹施允在受壓迫的情况下，一心尋死，並寫下遺書，跑到正在興建中的大廈準備跳樓之際，發現一名殺人犯帶着身負重傷的人出現，殺人犯一邊殘害對方，一邊用日記寫下過程與感受。尹施允全程看在眼裏，在被殺人犯發現之前逃出大廈，竟遇上扮演巡警的鄭仁仙，駕車撞上尹施允，後者當場被撞傷，失去知覺。尹施允清醒後記憶全失，他看到殺人犯留下的日記，以為自己就是變態殺人犯，並開始出現錯覺。劇中除尹施允有精神病外，鄭仁仙也常出現幻覺，看到父親慫恿自己追查案件的幻象。

尹施允表現尚待觀察

韓劇近年甚少以精神病為題材，最近的大概要追溯到2015年由池晟主演的《愛上哪個我》、玄彬《海德哲基爾與我》，以及2014年趙寅成擔正的《沒關係 這是愛情》。精神病患者角色對演員來說甚有挑戰，尹施允在首兩集中，成功將善與惡的表情區分出來，但未看得出當中的層次感，且看稍後的劇情發展，他會否有令人驚喜的表現。