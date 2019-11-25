疑票站內違法影選票 陳小春刪相：已盡香港人責任

陳小春刪走選票及投票印章照片，換上寫着「今天給香港一個告別暴力的機會」的照片。

【明報專訊】昨日區議會選舉投票日，不少圈中藝人前往投票，當中包括曾表態愛國的陳小春。他昨午3時半曾在微博上載一張疑在票站內拍攝的選票及投票印章照片，寫上「做一個堂堂正正的香港人」。根據《選舉管理委員會（選舉程序）（區議會）規例》，任何人於投票日在並無准許的情况下，在任何投票站內拍照即屬犯罪，可處第2級罰款及監禁6個月。小春疑觸犯法例，他於半小時後刪走照片，再發文「反正我已盡了身為香港人的責任」。

娛樂組

陳小春早前表態做護旗手及支持香港警察，他昨日盡公民義務前往投票。當他下午在微博上載一張疑在票站內拍攝的選票及投票印章照片，寫「#做一個堂堂正正的香港人」及「#香港加油」後，即引起網民議論，有提醒他可能觸犯法例。小春約於半小時後將該照片及發文刪去，接着再上載一張紅底白字的照片，寫着「今天給香港一個告別暴力的機會」。他並留言「#反正我已盡了身為香港人的責任##香港加油」。就此事曾聯絡陳小春方面，至截稿未有回覆。

黃貫中違反選舉規例曾被捕

根據《選舉管理委員會（選舉程序）（區議會）規例》，任何人於投票日在並無准許的情况下，在任何投票站內拍影片、拍照、錄音或錄影，即屬犯罪，可處第2級罰款及監禁6個月。2012年立法會選舉，黃貫中曾在投票站內拍照，並將照片上載至微博，之後刪除。警方經過多月調查後拘捕黃貫中，兩個月後警方徵詢律政司意見，決定只對黃貫中口頭警告。

另一方面，麥明詩昨日在Instagram的限時動態上載顯示已經投票的圖片，以行動提醒市民在無准許情况下，不能在任何投票站內拍照。

日本定居陳美齡返港投票

今年投票率是歷屆最高，其他以行動親身到票站投票的藝人，還有汪明荃、杜汶澤、森美、陳美齡、王宗堯等，他們大都一早起身去投票。

汪明荃昨晨上載身在投票站的照片，留言︰「心繫社區 踴躍投票」。

在日本定居34年的陳美齡首次專誠返港投票，她說︰「我投票了！」她說以前無權投票，1985年嫁去日本後，沒入日本籍，沒有投票權。1997年香港回歸後，香港人可以投票，但她因為孩子年幼很難回來居住。她登記為選民後，昨天第一次投票，既興奮又緊張。

森美曾為元朗7‧21事件及母校香港中文大學淪為「戰場」，在電台節目中哽咽，他在社交網上載前往投票站的照片，呼籲香港人先做好公民責任。杜汶澤投票後去食早餐，他上載早餐照片，留言︰「All day和理非，投完票去食個黃店All day breakfast！黃藍是政見，好食是良知……」