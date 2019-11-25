被內地封殺 葉德嫻：現在食素很開心

【明報專訊】葉德嫻日前接受商台《1圈圈 星光背後》節目訪問；下月25日是她的72歲生日，她從不介意做銀髮族。她自言雖然生於封建家庭，但自小思想開明喜歡每事問。反修例運動由6月開始愈來愈激烈，她多次上街表達訴求，站在年輕示威者一方。她說：「因為我看到事件起因是什麼，這一代年輕人很有遠見，很有前瞻性，比起2014年更進化，他們有另外一個看法，為這件事捨身，令人感動。」

「不要屈示威者暴力」

葉德嫻曾說不與年輕人割席，她解釋︰「請不要屈示威者暴力，金鐘中信大廈那次我在場，是誰先暴力？最初他們只有遮及水，防暴警有齊全身裝備，為何要屈年輕人？別小看香港的年輕人，他們在稅務大樓做錯事會道歉。我們銀髮族遊行那次，有個年輕人逐一鞠躬感謝我們，我很感動，哪一對父母幾生修來，才生出一個那麼乖的兒子，好難得﹗」

提到她自2014年參與雨傘運動後，傳內地封殺，歌曲被內地音樂平台下架。葉德嫻不在乎說︰「我覺得做正事是對，做正確的事是最重要！（知道歌曲遭內地音樂平台下架？）知道，有人告訴我。這是個人選擇，你喜歡聽就聽，不聽也沒問題，這就是民主，你有權選擇你喜歡的。」是否掙少點錢也沒問題？她說︰「哈！我窮開，生活很簡單、樸素。我喜歡行路，不介意走路一個小時回家。飲食最重要衛生，現在食素，一碗菜、一個番薯已很開心。」

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