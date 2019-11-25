恭喜舊愛林峯結婚 李彩華明年補擺喜酒

【明報專訊】李彩華（Rain）及樂隊帶菌者昨日為ViuTV音樂節目《Chill Club》擔任嘉賓，Rain獻唱經典歌曲《你唔愛我啦》：「這首真的算是代表作，雖然我的歌不多，但一生人有一首代表作已很開心，當然愈多愈好。」早前其夫被人貼街招指捲入多宗錢債及桃色糾紛，甚至曾結婚生子。Rain說：「這件事只會一笑置之，完全覺得好搞笑，莫非我無端端印張紙出來話邊個殺人，那就變成事實？所以也不會理，而且已交律師處理；但沒向老公證實，認為根本不用問，大家都知發生什麼事。」她投資物業有道，已成為富婆，但強調丈夫絕對不需要她幫忙，對於他被指曾結婚生子，她說：「不是事實的就不用講了！總之成件事就是笑話一則。」

Rain透露明年中於香港及內地補擺喜酒，問可有留意舊愛林峯與張馨月入紙結婚？她即尷尬表示：「真的嗎？那就恭喜他。」她表示從報道上看過張馨月樣貌，覺得兩人合襯嗎？「他揀得一定襯啦！」相比張馨月，會否覺得她與林峯更相襯？她即道：「講呢啲？我什麼也無講過，這個問題我是不會回答的。」

龍小菌表示，樂隊帶菌者正忙於為12月舉行的音樂祭籌備，「今次計劃12月在蘭桂坊舉行，其實都有點擔心，但不能擔心太多，其實我們只想提供多些表演機會給本地樂隊，不過如遇到表演地區有問題，都會取消或延期，不想觀眾冒太大風險」。

記者：林祖傑

攝影：孫華中