封Sammi「小天使」感激林保怡陪診 李珊珊慶幸驚恐症受控

【明報專訊】現年42歲的1996年港姐冠軍李珊珊神隱8年，曾傳患腦瘤，但她否認，而且一直未有透露病情。最近她為「精神健康基金會」拍短片，首度提及患驚恐症與治療經過。昨日她於基金會的facbook「處女」開live，與網民聊天及分享患病經歷，不少網民留言為她打氣加油。珊珊關心相同遭遇的病人，更關心社會，直播一開始已呼籲大家記得去投票，「這時刻，我相信700幾萬人無一個會覺得開心或者好興奮，大家一齊努力，各司其職」。

記者：林蘊兒

珊珊今年2月現身東華三院慈善音樂會擔任嘉賓，在台上分享患病時經歷和對醫療服務的體會，卻未有透露病情。近日她為「精神健康基金會」拍攝短片，並於facebook播出，親身剖白2017年確診患上驚恐症，感覺在瀕死邊緣，慶幸得精神科醫生幫助及治療，病情受到控制，好友鄭秀文、古天樂、林保怡、何超蓮等拍片打氣。

開首呼籲大家記得投票

昨日下午3時，身穿黑衣、薄施脂粉的珊珊，精神奕奕在網上玩直播，自言首次開live的她承認心情緊張，在鏡頭前試音時先提醒大家：「Vote! Testing。去投票呀！我今朝7點就起身，排隊排了個幾鐘，排幾耐都要盡我義務，希望善用你一票。」

她之後提到為基金會拍短片籌備幾個月，解釋拍攝原因，重提在醫院時發病慘况，例如心跳、標冷汗、呼吸困難和肚瀉不止等經歷。經過兩年多的治療，珊珊曾受藥物影響，半夜起身夢遊去廁所。她慶幸現時病况已受控沒再發病，更大量減藥：「服用情緒藥由最多10分，減到現在只服2分，好開心醫生說我康復速度比預期快。情緒病其實同傷風感冒一樣，不是大件事，需要看醫生，我覺得患病可以解決的，是一種福氣，愈早醫愈好。」以前少提自己患病，她表示堅強面對，反駁之前有網民說不多想就可以控制，珊珊以過來人身分解釋，患病是因腦部的血清素減少引致身體出現反應，並不能靠自己控制。她強調患病時，沒想過放棄治療，雖然感到世界並不美好，但值得奮鬥。故她一邊回應網民，多次建議有相同遭遇的人，不要服安眠藥或飲酒或哭泣，一定要找醫生治療，或找身邊人包括家人或朋友傾訴。

讚古天樂為人仗義

她續說：「我曾經以為自己穩定，走去跑步做運動，結果又……總之其間行一步退兩步，康復過程條路是不平坦，多謝Sammi（鄭秀文）一直陪伴，沒有她會好痛苦。她的心境心態好似小天使，講一些說話已令我振作和啟發，在精神上各方面都支持我！對她的感激和愛難用口說得出來。」之後又讚古天樂為人仗義，百忙中就算勁疲倦也抽空幫手拍短片，笑言要祝福古仔做電影大亨。她又感激林保怡幾次送她入院，見有人偷影即態度兇惡阻止來保護好友；她亦多謝馬浚偉、何超蓮和照顧了她12年起居飲食的梁陳女士。

慨嘆太多生離死別

直播尾聲，珊珊慨嘆人生面對太多生離死別，最近經歷親人、工作伯樂等共4名親友離開，認為最緊要學懂處理個人情緒。她呼籲如察覺身邊人或自己有情緒病病徵，一定要勇於面對，因患病並非世界末日，見醫生非壞事，排除萬難去正視就可以解決。有網民問她未來計劃？珊珊答未有想得太長遠，因腦袋運作未太好，目前只想好好做人。她也呼籲政府正視情緒病者問題，在藥物和治療方面提供更多協助。