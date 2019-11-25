Justin七年之癢 醉拖新片拍檔

【明報專訊】男團NSYNC出身的《戀搞好朋友》Justin Timberlake，跟《新宇宙威龍》謝茜嘉貝兒（Jessica Biel）結婚7年，一直表現恩愛，但英國《太陽報》前日圖文並茂加上片段指前者在新奧爾良拍攝《Palmer》期間，跟片中拍檔艾莉莎榮韋（Alisha Wainwright）公餘到酒吧，不但拖手，更撫摸大腿，Justin似乎難敵七年之癢，但有在場人士聲稱，當時還有其他工作人員，兩人並非「偷食」。

與太太謝茜嘉育有4歲兒子

從英國《太陽報》拍到的照片和片段所見，Justin Timberlake和艾莉莎榮韋坐在露台位置，兩人並排而坐期間，Justin在枱底緊握後者的玉手，艾莉莎亦把手放在Justin膝蓋上，並撫摸其大腿；其後Justin雙手捉着艾莉莎的手，並用掌心搓揉。據說Justin飲到醉醺醺，步履不穩，要倚靠在牆邊借力，又把手放在艾莉莎的腰間。

有現場目擊者稱，當時不止Justin與艾莉莎兩人，多名《Palmer》的劇組人員亦在酒吧內，他們經常相約公餘時間外出消遣，認為他們只是朋友，並不涉出軌或其他感情。艾莉莎的發言人也回應稱報道並不真確，艾莉莎跟Justin只是朋友，並正合演新戲，而且當時有其他工作人員及朋友在場。

《Palmer》由《友殺機》費沙史提芬斯（Fisher Stevens）執導，講述Justin曾是大學的美式足球明星，犯事入獄後回到家鄉的故事，據悉曾演出劇集《闇影獵人》的艾莉莎榮韋在片中扮演他的情人。

現年38歲的Justin Timberlake曾是男團NSYNC成員，近年轉戰影壇，他跟謝茜嘉貝兒於2007年公開戀情，並於2012年10月結婚，婚後育有現年4歲的兒子Silas。