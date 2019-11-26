叫香港人開心一晚 何韻詩：未來日子不能鬆懈

【明報專訊】2019年區議會選舉投票率破紀錄達71.2%、投票人數逾294萬，全港共452個議席中，民主派大翻身，建制派重創；不少曾呼籲市民投票的藝人，都在社交平台分享感受。其中何韻詩說：「可以創歷史新高嘅投票率，深信入得票站嘅每一位，投票一刻腦海都閃過過去呢5個月香港人共同經歷嘅每一幕、同埋有付出過嘅所有手足、同路人嘅每一張臉。年輕人流過嘅血與汗，香港人又點可能忘記，係絕對唔可能忘記。」她說香港人可以做的、要做的還有很多，未來日子絕不能鬆懈；又叫大家准許自己開心一晚，明天繼續加多幾把勁。黃秋生接受傳媒訪問時，同樣叫大家開心一陣好了，因前面的路還很漫長。

李力持：是非黑白天知地知

身在外地的張堅庭也有留意選舉結果，他在fb說：「我為我們香港人驕傲」，又指票數證明香港沒有放棄年輕人。柳俊江則在fb表示：「唔好忘記，慶祝之前發生過什麼事；唔好忘記，慶祝之後要做什麼事。」黃耀明、鄭敬基、王喜、阮民安、王宗堯、商台DJ Donald、盧巧音與老公Sammy等亦分別在社交網談感受。

至於撐警的導演李力持則在微博留言：「人各有志，遠離白癡，是非黑白，天知地知」。

娛樂組