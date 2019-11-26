馬國明坐正成「星洲」視帝 唐詩詠封后望《白色強人》奪台慶最佳劇集獎

【明報專訊】《星和璀璨星光夜2019》前晚在新加坡舉行，過往「星和無綫電視大獎」是台慶頒獎禮的前哨戰，因而備受注視，無綫藝員拉大隊參與頒獎禮。去年有關獎項合併於台慶頒獎禮宣布，今年無綫派出藝人往新加坡出席頒獎禮，馬國明（馬明）與唐詩詠憑《白色強人》奪「2019星和最佳TVB男、女藝人」。馬明坐正成為新加坡視帝，為明年舉行的《萬千星輝頒獎禮》奪視帝勝算增高；李佳芯則憑《白色強人》奪「TVB最喜愛角色獎」，鄭俊弘亦憑此劇主題曲《選擇善良》獲「最佳TVB電視主題曲獎」。

娛樂組

薛家燕為《星和璀璨星光夜2019》擔任頒獎嘉賓，馬明與唐詩詠由她手中接過獎座；家燕姐則獲大會頒「愛心大使」獎。前晚頒獎禮嘉賓還有馮寶寶，她一身高貴打扮現身，贏得觀眾歡呼聲。馬明奪視帝感興奮，一再感謝《白色強人》團隊，這是團隊的力量令觀眾喜歡這部劇集。無論幕前、後，包括道具、場景、打燈、梳化服等也很重要，劇中醫護人員表現專業感覺，各人也很出力。

先拔頭籌未有信心

馬明自2005年憑《同撈同煲》獲台慶頒獎禮「最佳男主角」提名，這些年間共獲11次視帝提名也未獲獎，今年被視為最大機會獲獎。憑《白色強人》在新加坡頒獎禮先拔頭籌，問他是否有信心再下一城奪TVB視帝？馬明說：「冇喎！每個頒獎禮的計分制度都唔同，新加坡攞咗唔代表香港攞到。但無論如何今年也要撐《白色強人》，希望此劇有好成績，咩獎都要攞，總之支持《白色強人》！」

開心過自己封后

唐詩詠奪視后，她最感動卻是馬明成為視帝。早前她跟王浩信宣傳《解決師》接受訪問時，提到對方爭視帝，她公開說：「你（王浩信）想攞獎？我不批准﹗我想馬明攞，今年應該旺他！」前晚馬明終奪視帝令她更興奮，比自己獲視后更重要，馬明應該請她食飯。她又稱開心李佳芯和鄭俊弘也攞獎，最想《白色強人》在台慶頒獎禮獲最佳劇集。