金剛女友講明求婚要驚喜

【明報專訊】麥長青（麥包）、金剛及ViuTV藝人蔡寶欣昨日為ViuTV全新旅遊節目《C9旅行團》宣傳。預告片中，麥包和金剛率領十多名平均年齡超過40歲的女性玩轉台北和宜蘭，眾人打成一片，其間還有女團友叫金剛幫手「吹」，後者聞言面有難色，原來是指吹凍食物，金剛之後解釋：「我照顧長輩，她們也有跟我吹……水。」麥包則表示今次有別於一般旅遊節目，不止行街飲食，望山望海，沒想到一班師奶團友雖然年紀不輕，但玩滑翔傘非常踴躍，揸車又理都不理便踩油。金剛笑言：「真是看得出她們平時壓力太大，要找地方宣泄。」

麥包又言若下次再有機會，最想去潛水，只是擔心上落水時的耳壓。經常與女友梁云菲去潛水的金剛，即拍心口說：「很簡單的，沒問題。」問到拍攝期間，女友可有來探班？金剛說有，但因行程緊密，故相處時間不多，且每天收工都很攰，十點便入睡。問何時好事近？金剛直言想下年與女友拉埋天窗，但女友講明求婚一定要有驚喜，令她流淚才答應。麥包建議金剛搞大女友個肚後結婚。金剛笑說：「真是幾簡單，三秒便搞掂，驚喜是兩條（指驗孕結果）。」麥包續說：「如果到時不娶她，還不哭呀？」

記者：陳釗