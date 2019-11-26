陳敏之滿意《解決師》結局 預了觀眾有讚有彈

【明報專訊】陳敏之前晚為無綫節目《流行經典50年》錄影，她表示有和家人一起看有份演出的劇集《解決師》大結局，笑指上次在《溏心風暴3》與唐文龍悲劇收場，今次終能和對方開花結果！對於網民不滿意該劇結局，她則認為網民不滿原因只是不捨得唐詩詠和王浩信有個不好的結局，反而覺得有追看且喜歡才有這種感覺，鬧吓無所謂。

問可覺詩詠中毒情節好牽強？她則說：「我不覺得！戲劇情節都是幻想出來，一定有人讚和彈，但我覺得在這個時候播出，收視和口碑都算Ok，始終現在社會問題和情况，很多事情都期望不到一個好成績，都算係咁啦！」

黃建東特別帶同母親上台，於節目中自彈自唱，母親就充當舞伴，首次母子檔上陣，他們均表示緊張得無胃口食飯，黃建東說：「媽媽是第一次上電視，還記得8年前她在台下看着我參加香港先生，估不到有機會一齊上節目跳舞，我們已練了成個月，因我會抱起她，她不知幾擔心，千叮萬囑我不要甩手。」說到母親穿上性感舞衣大騷身材，他笑道：「朋友看到媽媽穿這條裙的相，都笑指知我為何這麼好營養。」

記者：林祖傑

攝影：孫華中

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