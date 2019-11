【開箱】VS取消年度大騷 Rihanna內衣品牌乘勢崛起

next

【明報專訊】內衣品牌Victoria's Secret(VS)自1995年起,每年11月都會舉行年度大騷,由大批當時得令的模特兒示範性感內衣之餘,還會戴上雙翼走在天橋上,暱稱為天使;品牌又會不惜工本,由其中一人示範價值動輒價值百萬美元以上的鑽bra,並邀請Taylor Swift、Lady Gaga、Justin Bieber等天后天王級歌手邊載歌載舞,邊陪伴VS天使行騷。直到2001年開始,整場表演交給ABC、CBS等電視台轉播;為了進軍內地市場,數年前還把演出移師到上海舉行,現已嫁給賭王何鴻燊兒子何猷君的內地名模奚夢瑤,也是VS天使,並不慎在天橋上摔倒。

收視業績齊下滑

今年7月,澳洲名模Shanina Shaik率先爆料,VS年度大騷將會停辦,當時品牌沒有回應,日前終確認取消。收視下滑是其中一個停辦的原因,據悉VS年度大騷由高峰期近千萬收視,下滑到去年的330萬觀衆。但更深層次的原因,卻是品牌形象受損。VS一直起用身形曲線玲瓏如芭比娃娃的模特兒,品牌亦強調內衣華麗性感的風格,欠缺女性自主的概念,漸漸跟年輕一代脫節。業績亦不斷下跌,在美國多間專門店關閉。另一方面,涉及性販賣指控在還押候審期間自縊身亡的美國富商愛潑斯坦(Jeffrey Epstein),跟VS老闆韋克斯納(Leslie H. Wexner)相熟,也是重創品牌形象的原因之一。

模特兒包羅萬有

此消彼長下,性感歌姬Rihanna創辦的內衣品牌Savage×Fenty(SF)乘勢而起,走的正是跟VS截然不同的路向,甚至可以說為性感一詞重新定義。SF起用的模特兒,燕瘦環肥包羅萬有,而且來自不同種族,曾為VS行騷的Shanina Shaik就讚賞Rihanna創造力十足,「品牌能讓女士感覺自信十分重要,這世界不會只有一種身材,我們都有不同身形尺碼」,確實尋常女性有多少會像芭比娃娃?所以SF的行銷策略、建立品牌形象方面,其實更貼地,也更能connect消費者。

歌手出身的Rihanna,跟饒舌歌手Eminem合作的《Love the Way You Lie》,當年是香港商場幾乎每家時裝店都會無限loop的熱播歌曲;走進潮流界,Rihanna樂而忘返,並創造財富。她推出的化妝品牌Fenty,亦非常成功,當中的粉底多達50種色調,任何膚色種族,總會找到適合自己的顏色,被視為大愛包容的一種表現,Rihanna的品牌就是建構在這種價值觀上。

串流平台轉播

今年9月SF在紐約時裝周展出,Rihanna帶領不同種族膚色、不同高度尺碼的模特兒踏上天橋;台下星光熠熠,台上表演的則有Halsey等人氣歌手,當時已很多人在問,SF是否新的VS?是的,當日的演出由影視串流平台亞馬遜轉播,嘉賓被告知不能帶手機及攝錄器材入場。VS年度大騷交給免費頻道轉播,Rihanna則選擇了串流平台,已說明時代不斷轉變;停滯不前,只會給群衆離棄。