【開箱】VS取消年度大騷 Rihanna內衣品牌乘勢崛起

【明報專訊】內衣品牌Victoria's Secret（VS）自1995年起，每年11月都會舉行年度大騷，由大批當時得令的模特兒示範性感內衣之餘，還會戴上雙翼走在天橋上，暱稱為天使；品牌又會不惜工本，由其中一人示範價值動輒價值百萬美元以上的鑽bra，並邀請Taylor Swift、Lady Gaga、Justin Bieber等天后天王級歌手邊載歌載舞，邊陪伴VS天使行騷。直到2001年開始，整場表演交給ABC、CBS等電視台轉播；為了進軍內地市場，數年前還把演出移師到上海舉行，現已嫁給賭王何鴻燊兒子何猷君的內地名模奚夢瑤，也是VS天使，並不慎在天橋上摔倒。

收視業績齊下滑

今年7月，澳洲名模Shanina Shaik率先爆料，VS年度大騷將會停辦，當時品牌沒有回應，日前終確認取消。收視下滑是其中一個停辦的原因，據悉VS年度大騷由高峰期近千萬收視，下滑到去年的330萬觀衆。但更深層次的原因，卻是品牌形象受損。VS一直起用身形曲線玲瓏如芭比娃娃的模特兒，品牌亦強調內衣華麗性感的風格，欠缺女性自主的概念，漸漸跟年輕一代脫節。業績亦不斷下跌，在美國多間專門店關閉。另一方面，涉及性販賣指控在還押候審期間自縊身亡的美國富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein），跟VS老闆韋克斯納（Leslie H. Wexner）相熟，也是重創品牌形象的原因之一。

模特兒包羅萬有

此消彼長下，性感歌姬Rihanna創辦的內衣品牌Savage×Fenty（SF）乘勢而起，走的正是跟VS截然不同的路向，甚至可以說為性感一詞重新定義。SF起用的模特兒，燕瘦環肥包羅萬有，而且來自不同種族，曾為VS行騷的Shanina Shaik就讚賞Rihanna創造力十足，「品牌能讓女士感覺自信十分重要，這世界不會只有一種身材，我們都有不同身形尺碼」，確實尋常女性有多少會像芭比娃娃？所以SF的行銷策略、建立品牌形象方面，其實更貼地，也更能connect消費者。

歌手出身的Rihanna，跟饒舌歌手Eminem合作的《Love the Way You Lie》，當年是香港商場幾乎每家時裝店都會無限loop的熱播歌曲；走進潮流界，Rihanna樂而忘返，並創造財富。她推出的化妝品牌Fenty，亦非常成功，當中的粉底多達50種色調，任何膚色種族，總會找到適合自己的顏色，被視為大愛包容的一種表現，Rihanna的品牌就是建構在這種價值觀上。

串流平台轉播

今年9月SF在紐約時裝周展出，Rihanna帶領不同種族膚色、不同高度尺碼的模特兒踏上天橋；台下星光熠熠，台上表演的則有Halsey等人氣歌手，當時已很多人在問，SF是否新的VS？是的，當日的演出由影視串流平台亞馬遜轉播，嘉賓被告知不能帶手機及攝錄器材入場。VS年度大騷交給免費頻道轉播，Rihanna則選擇了串流平台，已說明時代不斷轉變；停滯不前，只會給群衆離棄。