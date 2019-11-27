森美認為觀眾有自由選擇看或不看他主持的節目。（攝影：黃梓烜）

【明報專訊】談到現時的社會氣氛，觀眾未必有心情看節目？森美表示藝人要堅守職責，就是娛樂大家，在社會大是大非的時刻，收視已不是他們擔心的事，服務大家最重要，「如果大家心情不好、不快樂的時候，便暫不要看，這絕對可以；而當你四五小時困在局勢裏，想跳回出來，心情想要愉快、放鬆時，可上網重溫這個旅遊節目，我們會幫到大家紓緩情緒」。

「觀眾有自由罷看」

對於有網民因他的政治立場說罷看？森美認為是正常，香港就是有這個自由，「其實什麼原因不重要，當有些人不喜歡你的樣子都可以不看時，不喜歡你的立場而不看就更加合理，是觀眾的自由」。

畢業於中文大學的森美，對於11．11母校變成「戰場」，坦言感受特別深，翌日做電台節目播出其所屬的中大新亞書院校歌時，都忍不住感觸落淚，「我每次聽這首歌都百感交集，歌詞裏有兩個字我覺得很重要，就是珍重，是希望我們中文大學的學生要珍重。而最重要的是我們都擔心每個香港人的安全，無論不同的政見也好，什麼想法都好，希望大家在意見分歧裏面，都可以有個安全的環境。每個人都希望尊重大家的生命。（有什麼寄語一班學生？）都是珍重，生命很矜貴」。

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