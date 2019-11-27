周柏豪重玩社交網 希望大家都開心

【明報專訊】周柏豪、黃浩然、陳煒、洪永城、朱晨麗、許紹雄前晚到將軍澳出席劇集《多功能老婆》宣傳活動，周柏豪在劇中有「Oppa」外號，許紹雄台上笑言自己都識韓文，大玩諧音粗口「嘥忍氣」，其他演員跟着講，場面搞笑。監製陳寶華現場爆料指當初選角時，高層余詠珊反對用洪永城，怕她被洪激死。洪永城撒嬌指寶華姐只寵幸柏豪及浩然，寶華姐即表立場：「我愛惜他們，都是為了遮掩對你的痛惜！」她大讚洪永城有喜劇天分、周柏豪表現有驚喜，並自薦再為柏豪寫喜劇。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

周柏豪因捲入政治風波，近期頻頻拒受訪，今次終於為劇開腔，他表示不擔心在社交網表態影響收視，相信公司已分析過，選擇適當時候播劇。他之前清空社交網內的圖文分享，直至最近再貼出「止暴制亂」的文宣，他說：「合適的時候會玩，最近宣傳劇集都會用，冇乜特別，大家也要正常工作、開心生活。」以後網上用詞會否更謹慎？他說：「一直都謹慎，但我明白自己的價值觀，未必跟其他人一樣，最緊要自己舒服，希望大家都開心。」

對於有粉絲跟他「割席」，柏豪表示沒有睇留言，但知道發生什麼事：「沒辦法，這個是我的立場，希望香港快點恢復原有的寧靜，是我最想的事情，冇人想住在一個暴力的地方。」他又希望香港所有人能夠平安，回復開心情緒。

洪永城強調無被睇全相

洪永城早前參與台慶騷趣劇，拍檔黃翠如大爆睇過他全相，指他重要部位尺碼細得如「手指尾」，他澄清：「當時冇，除非她偷睇我啦。」他稱現在若要拍露肉鏡頭前，需要先請女友幫忙操肌：「不會隨便露，無謂嚇親大家！」女友梁諾妍說滿意他尺碼，洪永城笑說：「幸福美滿就好啦，大家都開心就得啦！」對於事件中廣管局收到400宗投訴內容過界，洪永城建議翠如下次講笑謹慎一點：「我知道外界好大反應，其實只是講笑，娛樂環節，大家不要太認真。」

朱朱妒忌煒哥有男友

朱晨麗（朱朱）和陳煒異口齊聲對收視有信心，大讚劇本細緻、有金牌監製和闊別熒幕17年的楊千嬅助陣。朱朱稱拍劇與煒哥、千嬅成好友，早前為煒哥食飯慶生，其醫生男友亦在場：「我好妒忌，又覺得自己變成電燈膽。」煒哥笑指下月為朱朱慶生，朱朱仍在考慮帶哪名男友出席，朱朱笑說：「個個以為我多人追，其實冇。」

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