入圍叱咤我最喜愛的男歌手 姜濤Ian越級挑戰陳奕迅

【明報專訊】商台《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於明年1月1日在灣仔會展舉行，「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」投票已展開，昨日商台公布男、女歌手和組合的8強走勢。截至中午12時，男歌手的8強為周國賢、張敬軒（軒仔）、許廷鏗、陳奕迅（Eason）、陳柏宇、陳健安、以及組合Mirror成員姜濤和陳卓賢（Ian），周柏豪和吳業坤8強不入。8名男歌手中姜濤與Ian才出道一年便越級挑戰Eason與軒仔等，有得fight！

娛樂組

女歌手8強為AGA、Gin Lee、方皓玟、林二汶、容祖兒、衛蘭、鄭秀文和謝安琪。組合8強名單：Dear Jane、ERROR、MIRROR、RubberBand、Supper Moment、ToNick、小塵埃和艾粒。

其中MIRROR與ERROR才成軍一年，資歷最淺，但他們有強勁的粉絲團支持。隨投票走勢變動，至昨傍晚6時，大會公布ToNick暫出局，Kolor加入8強之列，競爭好激烈。

各出其謀拉票

參與競逐的部分歌手也展開拉票行動，田蕊妮雖然暫未打入8強，但她在社交平台分享投票網頁，留言：「又有得投票！正！」林二汶先投自己一票，並留言：「多得大家嘅支持，我居然入咗最喜愛女歌手8強喎！嗱！我就見得到離5強仲有三個位置嘅距離，我有得排第5都好開心喇！入到5強我就做個live同大家慶祝～ 繼續投票啦喂！」許廷鏗分享投票連結，寫道：「唔好吝嗇你哋嘅支持，有一些事還是要你做；唔好浪費你哋嘅權利，有一些人還需要你撐。」

有人想投何韻詩

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」第一階段投票將於今個星期五（11月29日）正午12時結束，第二階段投票將於12月2日正午12時至12月6日正午12時繼續進行。有網民留言要給何韻詩投票，也有說想投Tommy仔（阮民安）！