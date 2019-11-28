8月在廣州碰面 高以翔為方力申環島泳拍片打氣

【明報專訊】在圈中人緣甚佳的高以翔猝逝，好友均難以接受噩耗，感到哀痛。

曾與周汶錡拍廣告傳緋聞

周汶錡於2010年與高以翔拍攝美容廣告，當時一度傳出緋聞。周汶錡得知對方離世感到震驚，稱高以翔這麼年輕，真的很可惜，並感嘆世事無常。她記得高以翔斯文又有禮，合作過一次，近年很少見面。對於當年兩人傳緋聞，她說只是影了輯代言相而已。

擔任伴郎 陳建州夫婦難過

另一名曾與高以翔傳緋聞的林志玲，在微博發文悼念：「太難過了…… 你的真誠，你的努力，你的謙虛，你的與世無爭，你的好，你不知道自己的好，不相信這是真的，但你還是飛翔了，親愛的以翔，一路好走。」據知她與老公Akira原本今日在台北舉行MV首播會，現已取消。

陳建州（黑人）與范瑋琪（范范）結婚時，高以翔擔任伴郎。他們昨日在社交網上載全黑圖片悼念好友，黑人說：「好難過，你就像天使走過人間！」范范說︰「心碎了。」高以翔其他好友楊冪、秦嵐、周迅、邱勝翊（王子）、明道、Angelababy、鄭希怡等都留言表達傷感；小S（徐熙娣）表示：「好難過，謝謝你留給我的美好的回憶！我們會再見的！」惠英紅稱︰「我親愛的小弟弟以翔一路好走！」趙又廷說：「無法接受……」

方力申昨日出席活動，對高以翔猝逝感震驚，有一刻不相信這事實：「說不定是隱性心臟病，之前有港隊成員因此離世。其實我也有心律不整問題，之前環島泳突然心跳加速、標冷汗，心跳聲大到好似在耳邊跳，我驚了10分鐘，好彩立即放慢速度就冇事。」他回想8月到廣州出席慈善籃球賽，是最後一次跟高以翔碰面，對方也有拍片為他的環島泳籌款打氣。他感觸說：「非常可惜，他生活很健康，吃飯先吃沙律菜，只能說人生無常。」

記者：鍾一虹