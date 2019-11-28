鍾嘉欣弗爆主持亮燈 心痕痕想返無綫拍劇

鍾嘉欣表示與古天樂公司的同事都是好朋友，不排除有合作機會。（資料圖片）

已為人母的鍾嘉欣穿上銀色露肩貼身裙，身形很弗及性感，相當搶鏡。（攝影/記者：林蘊兒、黃梓烜）

【明報專訊】鍾嘉欣昨日穿上銀色閃爍貼身裙騷弗爆身形，現身澳門購物中心主持聖誕裝置亮燈儀式，預早慶祝普天同慶聖誕節。身為人妻兼兩名子女媽咪，嘉欣開始頭痛預備聖誕禮物，但冧笑表示丈夫Jeremy將於12月27號生日，為令到另一半開心，準備送手表作為聖誕及生日禮物。

明報記者澳門直擊：林蘊兒、黃梓烜

鍾嘉欣形容聖誕節是家庭節日，正日在溫哥華必定一家人一齊慶祝，之後或計劃外出度假。提起一歲幼子Jared正學行表現好動活躍，還懂講「爸、媽、姐姐」等單字，但是亦有自我性格和搗蛋一面：「囝囝不肯hi又不肯惜我，惜他都好抗拒，覺得他性格好Man！他又會掀開廁所板掉東西，我們家裏好自由，讓小朋友自由發展，不會攔着他。」

愛看兩姊弟爭吵

嘉欣感安慰3歲長女Kelly很愛惜弟弟，可是姊弟亦間中會爭玩具，自嘲見他們爭吵竟覺得好可愛是「變態」。提到丈夫快生日，她笑笑口說：「自仔女出世，很久沒有二人世界慶祝，聖誕節應該多人一齊過才開心。因為他生日與聖誕節太近，他每年都覺得蝕底，有少少不開心。」

與古仔有合作空間

有傳嘉欣早前有意簽約古天樂旗下公司，可是未傾妥卻被公司官網事先張揚，令她不快而告吹。嘉欣回應並非事實：「現在我是自由身，跟古仔公司的同事是好朋友，大家關係友好，他們如有合適工作會找我。」

嘉欣自言雖是全職媽咪，但覺得事業還可以行得更遠，仍有夢想和計劃想實現，目前好開心，不排除將來合作，會隨緣。早前推出自家創作新歌，嘉欣有興趣向音樂發展，還自爆「痕痕地」想演戲，返娘家無綫拍劇是首選；自覺比以前更成熟的她認為，最緊要角色和劇本夠正面，能觸動觀眾心靈。

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