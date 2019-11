next

【明報專訊】木村拓哉最近忙於拍攝新劇《摘星廚神》之餘,亦要宣傳出道28年來首張個人專輯《Go with the Flow》,新碟將於明年1月發行,為了跟粉絲作近距離接觸,木村早在籌備專輯時,已跟工作人員商討舉辦首次個人演唱會,直至昨日終於落實明年2月先在東京國立代代木第一體育館,再於大阪城Hall舉行合共4場演出。

《Go with the Flow》收錄12首新歌,創作班底粒粒皆星,包括小山田圭吾作曲的《Flow》、B'z樂隊成員稻葉浩志填詞的《One and Only》,加上著名音樂人槙原敬之、森山直太朗、樂隊Love Psychedelico及Alexandros等參與,令到新碟及演唱會的可聽性大增。至於主打歌之一《Sunset Bench》的完整版MV亦於昨日公開,無論木村在海邊滑浪抑或靜觀日落,畫面都充滿大自然的美感。