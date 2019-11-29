出事前體力不支視頻曝光 高以翔遺體日內運返台北

【明報專訊】35歲台灣型男高以翔前日凌晨在寧波錄影浙江衛視遊戲節目《追我吧》時猝死，噩耗震驚娛樂圈。高以翔的父母及經理人公司老闆立即飛往當地處理後事，大批粉絲在錄影現場送上鮮花悼念。高以翔的遺體昨日運往上海，正準備運回台灣，預計他日內可以「回家」。高以翔出事前的錄影畫面昨日曝光，見他跑步時顯得疲累，上斜台要扶着欄杆，狀甚辛苦，令人心痛。曾有傳他暈倒後未獲及時救治，他的經理人澄清有實時救援。浙江衛視前晚發聲明表示深感遺憾與惋惜，願意承擔相關責任。

娛樂組

父母強忍悲痛 冷靜面對

高以翔猝逝，他的父母強忍悲痛，前日跟高以翔的經理人抵達寧波辦理兒子身後事。有指高爸爸很冷靜，節目組去接機時，他反而安慰工作人員說：「不是你們的問題，你們也不會願意發生這種事。」高媽媽也跟丈夫一樣冷靜，但喪子畢竟是椎心之痛，兩名老人家讓所有人十分敬重。

粉絲到出事現場獻花悼念

高以翔的遺體已移送到寧波市殯儀館，安放在水晶棺木內，靈堂內有法師誦經。據了解這是高以翔媽媽的意思，她信佛，希望兒子能一路好走。有大批粉絲到《追我吧》錄影地點，擺放高以翔的照片及送上鮮花悼念，現場氣氛哀傷，很多粉絲哭紅雙眼。

曾有傳高以翔的遺體會在寧波火化後，再將骨灰運返台灣。至昨午有消息稱高以翔的遺體已運到上海進行防腐，然後再安排運回台灣舉行喪禮。對此高以翔所屬經理人公司老闆王鈞證實︰「努力將遺體運抵台北。（預計何時準備運送？）下周吧。」至於高以翔遺體會由客機艙還是專機運送，經理人公司暫未有回應。

疲累步伐向前跑 上斜台握實欄杆

高以翔出事前的視頻昨日在網上流出，片段中的他以頗為疲累的步伐向前跑，上斜台時要用手支撐身體，握實欄杆、彎腰向上走，明顯體力不支。當他看見斜坡上的攝影師，才勉強企直身體，慢慢地向前行。高以翔經理人說︰「他沒有心臟方面的問題，有一點點感冒。」

經理人澄清︰沒延誤援救

有傳高以翔倒下後，大家以為做效果，節目組援救時間延誤，經理人澄清︰「沒有這回事，沒人救是亂說的，當然我們看到熒幕後，很快跑過去，跑到他所處地點是需要一點時間，是有距離，不是大家說的做效果，大家都實時到、實時救援。」

至於有疑似《追我吧》合約中的「自己負責後果」引發眾怒，經理人公司認為︰「現在講這已於事無補，以翔的個性，不會想要討論這些。」有傳高以翔女友蘇湘涵（Bella）亦前往寧波，經理人稱Bella還未到場。外傳她和高以翔已訂婚或結婚？經理人代高家否認：「沒有結婚，沒有訂婚。」不過有指這說法是高以翔父母意思，因Bella已承受很大打擊，否認婚約是為她設想。

浙江衛視深刻反思 願承擔責任

浙江衛視前晚發聲明，稱事發時已第一時間向高以翔展開救治並送往醫院，但仍未能挽回高以翔的性命，對此意外深感遺憾與惋惜，並願意承擔相關責任。聲明表示會深刻反思原因，對所有節目環節進行全面檢查，周全做好節目、安全保障工作。外界討論藝人過勞、外景節目安排是否符合安全等議題，「中視協演員工作委員會」昨日發聲明稱藝人要懂得自我保護，「我們提醒廣大演員同仁，一定要加強防範意識，學會自我保護，珍愛生命，拒絕過度疲勞工作」。

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