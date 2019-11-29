上載高以翔最後合照 辰亦儒：我們都陪着你

【明報專訊】台灣男星辰亦儒前日跟高以翔一同錄影《追我吧》，目賭高以翔出事過程，心情傷感。目前節目停播，辰亦儒已低調返台灣。昨日凌晨他在社交網上載與高以翔的最後合照，及向大家報平安。辰亦儒留言：「在機場遇到久沒見的你，飛機上空位很多的商務艙，我們還硬要坐在一起，聊工作、聊生活、聊未來，不太聯繫的我們卻有很多的話題，因為你就是個陽光大男孩吧，沒想到開場前的後台合照是我們最後的一張照片，一路走好，Godfrey，RIP！我們都陪着你。」他向粉絲報平安說：「謝謝大家的關心，我沒事。」

連凱轟綜藝節目傷害演員

連凱對高以翔離世感難過，昨日在微博發文說：「我早上才留言給你的，但是沒有收到你的回覆。這麼拼幹什麼？上個節目而已！哥心裏空空的現在！」他之後接連發文炮轟現在綜藝節目的現象，替高以翔感不值，斥節目不理藝人感受，他說：「從《演員的誕生》到如今的《追我吧》，這些年我也批評過很多次了，這些是傷害演員的節目。對演員來說不但暴露自己的短處，神秘感也全沒了！你不難堪，痛苦、退出、倒下……怎麼會有人看。電視台收視率有了，你有了什麼！」他又問：「有考慮我們的死活嗎？希望同行的朋友們好好想想。」錦榮與高以翔感情要好，他對高以翔離世感到驚訝及難過，傷心落淚及睡不到，很想念高以翔。

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