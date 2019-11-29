胃抽筋入院檢查 鄭秀文：痛到似毛巾扭吓扭吓

【明報專訊】鄭秀文近日受胃酸倒流及胃部發炎折磨，胃抽筋時感覺像一條被人「扭吓扭吓」的毛巾，她要整晚坐着睡才不會想嘔吐。她日前頂不順入院照胃鏡，目前正吃藥治療中。由於免疫力低，她嘴唇還生了疱疹，她感慨年紀愈大愈覺得健康無價。她會努力克服每次經歷，人生的悲歡離合，生老病死，都是每個階段的人生功課。

娛樂組

鄭秀文（Sammi）已有大半個月未有在社交平台上載照片，昨午她上載坐在醫院病牀上的素顏照，透露日前因胃酸倒流入了醫院，檢查後已出院。相中的她一臉病容，頭髮凌亂。

胃酸倒流兼發炎

Sammi首先叫大家不用擔心，然後詳細講述入院經過。她說：「是這樣的，由於持續了一段時間胃部不適，中間經歷了兩次非常痛苦的胃抽筋。這兩星期，睡覺的姿勢甚至要『整夜坐着睡』才覺得不會想吐。終於頂不順，不能逃避，入院照胃鏡。檢查後知道原來是胃酸倒流，胃亦有發炎。胃抽筋時，整個胃好像一條被人『扭吓扭吓』的毛巾，左扭右擠，然後再用通渠水『乸』。現在檢查了，吃藥中。胃酸倒流很多人都試過啊！檢查完，就急不及待出院了。」

免疫力低 嘴唇生疱疹

Sammi接着有感而發說：「年紀愈大，愈覺得健康無價。也打算3年後的50歲時去打一支預防『生蛇』的疫針。目睹媽媽前陣子被『蛇』進攻，好辛苦。現在，她沒事了，但又輪到我不舒服。不過，努力克服每次經歷，這就是人生，悲歡離合，生老病死，高低順逆，每個人生階段都會有不同的人生功課，因為『我們都是這樣長大的』。」她又透露因免疫力低，嘴唇再生疱疹。她感謝醫院的姑娘悉心照顧，還有謝謝醫生。她一出院就想吃薯片，說已沒有大問題，大家不用擔心。她解釋照片中的自己面青靑，是因為沒有化妝而已。