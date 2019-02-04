【開箱】《星球大戰》系列最終章衝擊聖誕票房 丟失劇本eBay拍賣 約翰保也加認罪魁禍首

【明報專訊】11月的感恩節假期是美國人的大節日，也是各大電影公司衝擊票房的重要時刻，預料《魔雪奇緣2》蟬聯票房冠軍，該片上周在全球多個國家及地區上映，所向披靡，至今全球票房收近4億美元，估計本周完結將進一步攀升。

聖誕節對手不多

不過感恩節假期尚未結束，美國傳媒已開始預測聖誕節票房。《復仇者聯盟4：終局之戰》今年4月上映，刷新《阿凡達》保持了10年的史上最高票房紀錄；今個聖誕輪到另一賣座電影系列《星球大戰》上映最終章。《星球大戰》系列由1970年代開始歷時數十年，由最初的導演從佐治魯卡斯（George Lucas）再交到《星空奇遇記》J.J.艾布斯（J.J. Abrams）手上，後者執導第7集的《星球大戰：原力覺醒》，2015年底上映時，票房逾20億美元，到現在仍穩佔史上最高票房第4位，僅次於《鐵達尼號》。來到第9集最終章《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: Rise of Skywalker），J.J.艾布斯再肩負起導演之職，準備為這經典科幻片寫下完美句號。

據美國電影網站預測，《星戰9》的主要對手包括提早一周於12月13日上映的《逃出魔幻紀：霸氣升呢》（Jumanji：The Next Level），以及同期在12月20日開畫的《孤星淚》導演湯賀柏（Tom Hooper）歌舞新片《Cats》，後者集合樂壇天后Taylor Swift、名嘴占士高登（James Corden）及《雷神奇俠3：諸神黃昏》艾迪斯艾巴（Idris Elba）主演，陣容不錯，預計首周末可收1400萬至1600萬美元。同是歌舞片的《大娛樂家》兩年前於聖誕檔期上映，美國本土收1.74億美元，相信《Cats》有望挑戰其紀錄。至於《星戰9》，首周末料收1.75億至2億美元，大有機會刷新開畫紀錄。

香港映期下月18日

至於香港的聖誕檔期，《星戰9》將於12月18日上映，甄子丹主演的《葉問4：完結篇》則安排下月20日開畫，《Cats》延至拆禮物日跟動畫《超級無敵羊咩咩大電影之天外飛咩》同期上映。

提起《星戰》系列，片中演員已逐漸展開宣傳之旅，扮演Finn的約翰保也加（John Boyega）日前在美國早晨節目上自認是連累《星戰》劇本在eBay拍賣的罪魁禍首。其後接受名嘴占美科倫（Jimmy Fallon）訪問，約翰保也加提及拍攝《星戰》系列期間最難忘的，就是「丟失荷李活最重量級的劇本」。據悉早前導演J.J.艾布斯也談及此事，但沒公開哪名演員是元兇。

擔心迪士尼以後不願合作

約翰保也加在節目中「自首」，但否認是偷劇本放在網上拍賣，「我把劇本放在牀底，翌日早上卻要搬家，所以忘了拿劇本，事實上電影也煞科了」；其後劇本被發現在eBay以85美元低價發售。沒多久約翰保也加接到經理人來電說關注事件，據悉迪士尼行政總裁艾格（Bob Iger）及魯卡斯電影公司總裁甘迺迪（Kathleen Kennedy）對此都不大高興，因為《星戰》系列劇情一直嚴防「天機」外泄，許多演員只拿到到自己演出部分的劇本，電影拍竣後影評也無法先睹為快。約翰保也加表示，雖然後來迪士尼把劇本買回來，但大概這公司以後都不會再跟他合作了。