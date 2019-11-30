憑歌曲《唐山大兄》打響名堂 粵曲王子鄭錦昌病逝 享年77歲

【明報專訊】有「粵曲王子」之稱的鄭錦昌昨晨9時於馬來西亞家中病逝，他生前患有腎病，享年77歲。他的喪禮於今日至12月2日在吉隆坡富貴紀念館舉行，並於12月2日早上10時出殯。鄭錦昌入行超過50年，憑歌曲《唐山大兄》在香港打響名堂，兩年前在香港舉行告別演唱會。長居大馬的他近年傳身體不適，日前曾經入院。鄭錦昌今年9月最後一次公開露面，出席馬來西亞賀歲電影《大財神》的開鏡禮。

娛樂組

鄭錦昌是馬來西亞歌手，於1960年代出道。他生於貧窮家庭，13歲出社會工作，受同事影響愛上唱歌，下班後學唱粵曲，之後參加麗的呼聲的演聲會。首次踏上舞台，鄭錦昌因太緊張致表現失準，但他未有畏懼，機緣下踏上演藝路。

兩年前來港舉行告別演唱會

鄭錦昌曾身兼歌手、演員、填詞人、作曲人及唱片製作等，作品有《新禪院鐘聲》、《馬永貞大戰精武門》、《鴛鴦江》、《唐山大兄》、《秋月》等。1966年鄭錦昌推出首張華語專輯，3年後憑一曲《鴛鴦江》在東南亞走紅。1970年初鄭錦昌來港發展，歌曲《新禪院鐘聲》唱到街知巷聞。1973年，鄭錦昌和李小龍在《歡樂今宵》同台演出，鄭錦昌演唱《唐山大兄》流傳至今。2017年來港舉行告別演唱會，之後正式退休。

患腎病身體欠佳 辭演賀歲片

有傳一直患腎病的鄭錦昌近年身體不太好，他退休後不時往返馬來西亞及香港，最後一次公開露面是今年9月出席大馬賀歲片《大財神》開鏡禮。他本來有份參與演出，後因健康問題辭演，為表支持也出席開鏡活動。2017年來港出席告別演唱會記招時，曾表示退休不等於封咪，仍會參與慈善演出。他表示曾想過退休後過田園生活，但朋友怕他搬到鄉郊居住無人照顧，所以才打消念頭。

沈殿霞引薦演出《歡樂今宵》

鄭錦昌曾表示，當年有機會加入樂壇發展，有3個人要特別多謝的，第一個是把他帶上戲院舞台表演、間接令他被唱片公司發掘成為歌手的記者溫春風；第二個是為他取了「粵曲王子」外號的已故香港粵劇前輩梁醒波；最後一位是當年引薦他參與《歡樂今宵》演出、令他在港一鳴驚人的肥姐沈殿霞。

生前安排後事 大馬建生基苑

鄭錦昌生前已安排身後事，2017年7月於馬來西亞一個山莊建造生基苑，當時他主持落成儀式時表示，對這個未來的家園十分滿意，內心很踏實及安心，知道最終的歸宿所在。他認為生離死別是人生必經之路，如果等閉上眼睛那一刻才倉卒安排，就會帶着遺憾走。