邵音音不捨鄭錦昌 黃夏蕙慨嘆好友相繼離世

【明報專訊】「粵曲王子」鄭錦昌逝世，圈中好友感到惋惜。邵音音去年獲邀到馬來西亞擔任鄭錦昌的演唱會表演嘉賓，想不到是最後一次見面。她表示鄭錦昌患腎病，一星期洗兩次腎，近年還受到糖尿病折磨，但昌哥不想人知，只想跟朋友開心過日子。去年在演唱會是美好回憶，之後到昌哥家中玩，好開心。大家不捨得他離開。

薛家燕聽歌懷念

薛家燕曾與鄭錦昌合作，她說近年少聯絡，但之前在星馬演出時有同台，「他唱《十一哥》、《唐山大兄》很出名」。她回憶早在麗的年代主持《家燕與小田》已邀鄭錦昌上節目唱歌，又不時在星馬的大型演出碰面，「之前已聽到他身體不太好的消息，因《流行經典50年》曾邀他做嘉賓，最後因身體問題不來港。沒辦法，人生就是這樣！希望他的家人節哀順變！他在樂壇上有很多經典歌曲，我們將來只好聽他的歌曲來懷念他」。

黃夏蕙跟鄭錦昌識於微時，兩人相交數十載，對於好友病逝，黃夏蕙讚昌哥毫無架子，待人真誠，去年昌哥在馬來西亞舉行演唱會，她獲邀擔任嘉賓，跟一班朋友出錢出力，自費組團捧場並給昌哥利市。後來昌哥曾返港相聚，留下開心回憶。她表示自美國返港後，多名相識多年的好友包括祥嫂（洪金梅）、梁舜燕及夏萍相繼離世，令她感孤單。