高以翔女友哀悼：我們終會相遇 毛加恩流淚撰文訴15年兄弟情

【明報專訊】台灣型男高以翔日前錄影內地遊戲節目《追我吧》時猝死,終年35歲。他的父母強忍悲痛赴寧波為兒子後事奔波。高爸爸前晚先返台灣,對兒子猝逝感可惜。高以翔女友蘇湘涵(Bella)昨更改社交網的自我介紹為「無論如何,我們終會相遇。」表達對男友的思念。毛加恩亦發文談15年兄弟情,說高以翔在他心中無可取代。

遺體最遲下周一運台

高以翔與拍拖3年多的女友Bella傳去年已秘密訂婚,明年舉行婚禮,但高以翔經理人否認。昨日高以翔去世第3日,Bella低調哀悼男友,把Instagram的自我介紹改為「Whatever we are...You and i will always collide.(無論如何,我們終會相遇。)」

高以翔爸爸曹道成前晚返抵台灣,神情憔悴。他對兒子去世感嘆說:「真的很可惜。」問他的身體狀况?他說:「還好,謝謝。(高以翔的遺體何時運返台灣?)有定時間,手續處理很OK,但還不能講。」據稱高以翔遺體的防腐處理已完成,並已移送杭州,預計最遲下周一運返台灣。高以翔胞兄高宇橋亦是藝人,兩兄弟樣貌激似,好友在群組慰問高宇橋,他回應:「thx thx,謝謝大家關心。」

毛加恩羅雯新婚念故友

高以翔原定昨日擔任好兄弟毛加恩與羅雯的婚禮伴郎,可惜他永遠缺席。婚禮雖如期舉行,但低調以私人聚會形式進行。毛加恩在社交網上載多張與高以翔的合照,還有跟Bella的4人合照。他撰長文訴說跟高以翔的15年兄弟情,他難過說嘗試寫關於高以翔的事,他都流淚,一篇文章不能表達他們兄弟般的情誼。他眼中的高以翔是最真誠的人,對人態度友善。他說:「你永遠在我心中佔一席位,你是無可替代的。我會永遠想你的,我愛你,兄弟。」羅雯上載晴空照片,慨嘆道:「本來氣象說要下雨的,但我們知道這是你(指高以翔)給我們最大的祝福。」

有網民發現浙江衛視節目表最初顯示昨晚《追我吧》照常播出,引來網民痛罵。後來該節目時段改為「專題節目」。浙江衛視發出聲明表示昨晚《追我吧》會停播。

《追我吧》負責人全被辭退

又有消息指《追我吧》節目組包括總導演及總製片等主要負責人已被辭退,節目組更可能面臨「全員追責」的情况。未來電視台的運動類型綜藝電視節目及網絡綜藝節目,亦將重新受到審查。有當日參與錄影的現場觀眾爆料,高以翔出事後,節目組要求現場人士簽訂保密協議,若不簽不能離開。

粉絲出事地點獻花被驅趕

連日來不少粉絲發起追思活動,到出事地點擺放菊花。昨日有粉絲在網上留言表示,被浙江衛視驅趕,「事先已跟工作人員溝通好在現場追思3日,今天早上還有很多花陸續送來,有粉絲排除萬難奔赴現場。然而剛剛一名自稱是浙江衛視的張姓工作人員以『沒什麼人盡早收掉』和『有城管催促』為由,要求盡快清理追思會現場」。

娛樂組

