擔任東華嘉賓指導 楊盼盼難忘「飛越凌霄閣」

【明報專訊】楊盼盼、余思霆及楊柳青前晚於電視城為《善心滿東華2019》表演項目「單車疊羅漢」排練。擔任嘉賓指導的楊盼盼稱主要是跟大家分享經驗，安全很重要。她稱單車疊羅漢不同個人表演，講求合作性，有一定難度，大讚一班生力軍活力十足，肯接受挑戰又認真，她說：「訓練時佢哋互相勉勵，當中陳國峰好用心練習，我對佢好大信心，最重要是眾志成城為香港做慈善。」她表示參加東華多年，其中「飛越凌霄閣」的表演令她刻骨銘心。

余思霆認男友見過家長

余思霆為此項目練到一對美腿傷痕纍纍，她表示真的很難，練習前原本很有信心，因懂溜冰，平衡力較好，但騎上單輪車完全是另一回事，希望可以征服它。談到早前返台灣探親？余思霆說趁有時間便回去陪祖父母，男友朱敏瀚因有工作未有隨行。問到台灣家人可想見他？她笑說：「沒有，佢哋想見我多啲。不過之前媽咪來港，跟朱敏瀚見過面。（有何評價？）媽咪叫我哋做好朋友先，沒有催婚。媽咪講過若我嫁不出，她會養我。可能因我兒時父母已離婚，媽咪不想我跟她一樣。」

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com