有線裁員製作部重災區 梁思浩主持《經典怪談》不擔心無錢收

蔡瀚億（右）早前為開電視主持《宜居住遊行》，其經理人回應因是外判節目兼且早已收錢，所以他不受影響。（資料圖片）

【明報專訊】香港電視業遭遇寒冬，傳聞無綫將裁減逾百人，有關方面未有回應。有線寬頻集團旗下的有線電視收費台與免費台香港開電視，昨日派大信封，製作部是重災區，原本已人手不多，今次被裁的幕後員工逾四成。10月底香港電視大陣仗搞節目巡禮，不少外援出席，總算星光熠熠，據聞有藝人已開工拍攝但未收錢，擔心白做。梁思浩主持的《經典怪談》即將開拍，表示已簽約不擔心無錢收。他又說：「明白壞消息可能會不停有，要積極面對，每件事都要從好方面想，有得做便做好它。」

娛樂組

有線昨日回應裁員表示，約30名員工受影響。發言人表示：「隨着營運模式轉變，集團重新整合資源，集團對各種形式的電視節目內容合作持開放態度，人手安排需適當調度。是次約有30名包括製作部及相關支援部門員工受影響，集團會按照勞工法例補償。與此同時，配合跨平台內容製作模式改變，有線正積極擴展OTT及新媒體平台，增聘人手，物色人才加入。」

據稱員工並非即時離開，有幾個月過渡期作緩衝，有線體育組上月已有人被「開刀」，目前有線部分節目為外判製作，裁員後外判節目數量會增多。

苑瓊丹未受影響

梁思浩上月也有出席節目巡禮，他回覆《明報》表示今次答應有線做100集《經典怪談》，早於4個月前傾妥並簽約，價錢理想，助手告訴他有線已催交invoice收錢，並不擔心白做。他又稱明白大環境的經濟差，可能會不停有壞消息，要積極面對，每件事都要從好方面想，有得做便盡力做好。

苑瓊丹（苑仔）為開電視主持《開工大吉77》已拍攝中，昨日記者聯絡苑仔，她身在內地，表示未聽聞裁員。她說：「我唔係有線員工，唔會裁我㗎！」問她裁減人手會否對節目拍攝有影響？她稱《開工大吉77》是外判節目，相信不受影響。至於是否已收酬勞？苑仔稱這涉商業秘密不方便講，對未發生的事情亦無謂擔心。