鄭俊英輪姦罪成判監6年 崔鍾訓聞判羞愧痛哭

【明報專訊】韓國男歌手鄭俊英與樂隊FTIsland前成員崔鍾訓涉嫌偷拍並散播性愛視頻，再捲入輪姦女生的官司，經過長達8個月的調查和審訊，昨日終於在首爾中央地方法院宣判，二人違反性暴力罪名成立，鄭俊英判處6年有期徒刑，崔鍾訓則判刑5年，後者聞判後放聲痛哭，鄭俊英也黯然落淚。

鄭俊英及崔鍾訓涉嫌在2016年1月在江原道輪姦一名女生，同年3月再於大邱市集體性侵一名醉酒女性而遭檢控。另外，鄭俊英早於2015至16年已把11條偷拍性愛視頻透過手機通訊群組，向圈中好友包括崔鍾訓、男團BigBang前成員勝利、Highlight前成員龍俊亨、CNBlue前成員李宗泫，以及男歌手Roy Kim等散播。

崔鍾訓判刑5年

首爾中央地方法院昨日宣判，鄭俊英及崔鍾訓分別判處有期徒刑6年和5年，同時接受80小時性暴力治療課程，並於10年內不得從事與兒童及青少年有關的行業。同案其他被告人，包括少女時代成員Yuri的胞兄權某、勝利經營夜店Burning Sun的前職員金某，則分別判監4年和5年。法官批評被告所犯罪行嚴重，對受害者造成極大傷害，必須予以重判。不過，有網民卻認為量刑太輕，不足以抵消他們的罪行。

向受害者公開道歉

鄭俊英聞判後，藉着結案陳辭，向受害者公開道歉：「事發至今從沒向她們說過對不起，現在很想說一聲抱歉。」崔鍾訓亦邊哭邊說：「從小已經成名，不懂謙虛地生活，直至現在才為自己所犯的過錯道歉，為此感到羞愧。」

事實上，案件的始作俑者其實是男團BigBang前成員勝利。今年1月他捲入販毒、傷人、性騷擾、性招待及賄賂警員等醜聞，警方在蒐證過程中，發現勝利的手機通訊群組內，出現多條由鄭俊英偷拍並散播的性愛視頻，於是立案調查，後者亦坦白認罪。