黎小田留院傳病情轉差 薛家燕神色凝重 大AL陸寶齊封口

黎小田（右二）於7月底曾出席《流行經典50年》聯歡晚宴，當時他明顯消瘦不少，與胡諾言（左起）、薛家燕及陳敏之合照。（資料圖片）

【明報專訊】73歲殿堂級音樂人黎小田今年5月傳出入醫院消息，當時他透露患肺炎。為休養身體，他辭演無綫節目《流行經典50年》。前晚突然傳來他病重留院消息，他向傳媒表示休養中。黎小田的圈中好友薛家燕、張武孝、資深音樂人陸寶昨日先後到醫院探望，但齊封口未有透露黎小田的病情。薛家燕只表示對方身體不舒服，正在休養，醫生叫黎小田多多休息。

黎小田前年與好拍檔薛家燕合作主持無綫節目《流行經典50年》，再度活躍熒幕，節目大受歡迎，多次加集數。不過今年5月他因肺炎入院，為調理身體辭演。其後薛家燕亦因工作忙碌辭演，由胡楓接棒擔任主持。

5月患肺炎入院

經過兩個月閉關休養，黎小田於7月底曾出席《流行經典50年》聯歡晚宴，當時他明顯消瘦不少，一臉倦容。不過他面對一班拍檔即開心露出燦爛笑容，還笑指對該節目又愛又恨，因電視台冷氣大，凍到他患上肺炎，醫了一輪才康復。到10月時，有報道稱黎小田檢查時醫生發現他肺部有陰影，建議他再做詳細檢查，釐清肺部是否有腫瘤。當時他受訪說這段時間感到疲倦，食慾不振，正接受中西醫雙管齊下的治療。

前晚突然傳出黎小田病重入院兼病情轉差的消息，情况令人擔心。薛家燕、陳敏之及胡諾言曾往醫院探望，前晚薛家燕回覆《明報》表示：「小田是身體不舒服，正在休養，我們也不便打擾他，讓他好好休息！謝謝關心！」問到病情是否嚴重？她說醫生要小田多多休息。

黎小田：休養中

陳敏之亦說：「有探望小田，我們讓他好好休養，其他不太清楚。」胡諾言說日前曾往探望，黎小田當時比較攰睡着了，其他不方便講。黎小田曾回覆傳媒表示休養中。

昨日薛家燕、張武孝（大AL）、陸寶先後到醫院探望黎小田，被問到黎小田的病情都封口。薛家燕昨午4時15分神色凝重抵達醫院，問她是否來探黎小田？她說：「係呀。」便急步入醫院。陸寶於晚上約6時15分離開醫院，被追問黎小田的情况時，他說：「唔好問我啦！我嚟咗幾日。」他透露有同黎小田傾偈。再問黎小田能否進食？他說：「呢個真係唔好問我啦。」之後離開。

記者：黃梓烜